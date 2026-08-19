Ani sůl, ani pepř. Maso naložte s tímto 1 kořením a při pečení i smažení bude až dvakrát šťavnatější

Znáte to. Maso osolíte, opepříte, dáte na rozpálenou pánev nebo do trouby, a stejně skončí tuhé a vysušené. Přitom lidé, kterým vyjde křehké maso pokaždé, nesázejí na víc soli ani na dražší kus. Používají jedno obyčejné koření, které maso připraví ještě předtím, než se dostane k ohni. A rozdíl na talíři je znát na první sousto.
Tajemství se jmenuje zázvor
Tím kořením je zázvor. Zní to možná překvapivě, protože ho většina lidí spojuje spíš s perníkem nebo horkým čajem než s pečeným masem. Právě zázvor ale umí něco, co sůl s pepřem nedokážou. Nepracuje jen na povrchu, ale zasáhne přímo strukturu masa.
Když maso jen osolíte a hodíte na pánev, spoléháte se čistě na teplotu. Zázvor naopak maso připraví předem, takže jde do pánve už povolené a schopné udržet si vlastní šťávu. Funguje na kuřecí, vepřové i hovězí a poradí si s pečením i smažením.
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Za vším stojí přírodní enzym, který je v zázvoru obsažený. Ten postupně rozvolňuje tuhá vlákna a kolagen, ze kterých se maso skládá. A právě tvrdý kolagen za normálních okolností maso při pečení stáhne a vymačká z něj vodu.
A proč se to projeví zrovna na šťavnatosti? Každé svalové vlákno drží pohromadě tenký bílkovinný obal, který se v horku stahuje jako guma. Čím je maso teplejší, tím víc tyhle obaly ždímou uloženou vodu ven, podobně jako když vymačkáte nasáklou houbu. Z vlhkého kusu tak nakonec zbude suchá vláknina. Zázvor ale vlákna povolí ještě předtím, takže se v troubě i na pánvi sevřou mírněji a maso si větší část šťávy nechá uvnitř.
Enzym navíc pracuje jen tam, kde je potřeba. Je aktivní během nakládání a v prvních minutách tepelné úpravy, jakmile ale teplota uvnitř masa přeleze zhruba 70 stupňů, přestane působit. Odvede tedy svou práci a pak nechá maso na pokoji.
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Nejjednodušší postup vypadá takto: – nastrouhejte menší kousek čerstvého kořene, zhruba velikosti palce (nebo sáhněte po mletém sušeném zázvoru, když čerstvý nemáte po ruce); – smíchejte ho s trochou oleje, protože tuk roznese chuť po celém povrchu a brání masu, aby se na pánvi vysušilo; – přidejte klidně i lžíci něčeho kyselého, třeba citronové šťávy, která maso ještě zjemní.
S časem to ale nepřehánějte. U jemně nastrouhaného zázvoru stačí nechat maso odpočívat 20 až 30 minut, v plné marinádě klidně jednu až osm hodin. Když necháte enzym pracovat příliš dlouho, výsledek se obrátí a maso po uvaření zkašovatí a gumovatí. Nádobu s masem vždy dejte do lednice, nikdy ji nenechávejte stát na kuchyňské lince.
Nastrouhaný čerstvý zázvor s trochou citronové šťávy pracuje ve struktuře masa už během půl hodiny v lednici. Ilustrační foto. Zdroj: Mikhail Nilov / Pexels.
Zázvor přitom není žádná exotická novinka. Tvoří základ většiny asijských marinád, po kterých maso vychází výrazně šťavnatější a chutnější. Stačí se jimi inspirovat.
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Neznamená to, že byste na sůl měli úplně zapomenout. Pro chuť je pořád nenahraditelná, jen hodně záleží na načasování. Osolíte-li kus dlouho předem, sůl mu z povrchu vytáhne vlhkost. Ta se pak na rozpálené pánvi jen odpařuje a maso se v ní spíš povaří, místo aby chytlo pořádnou kůrčičku.
U řízků a tenkých plátků proto solte až pár minut před smažením, nebo raději až po opečení. Velké kusy na pečení naopak klidně osolte hodinu i den předem, sůl se do nich stihne vstřebat a maso pak bude křehké. Spojení zázvoru předem a soli ve správný okamžik je právě ta kombinace, po které maso zůstane šťavnaté pokaždé.
A ještě jedna maličkost na závěr. Po dopečení nechte maso pár minut odpočinout, než ho začnete krájet. Šťáva, kterou teplo vyhnalo ke středu, se stihne rozvést zpět a rovnoměrně, takže nevyteče na prkénko, ale zůstane uvnitř.
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Zdroje: https://www.smokypellets.cz/grilovaci-recepty/prakticky-pruvodce-marinovanim-masa–vyplati-se-marinovat-maso–jdeme-na-to-vedecky/, https://www.apetitonline.cz/jak-na/jak-zmekcit-maso-aby-bylo-krehke-jako-dort-marinujte-klepejte-nasolujte, https://www.toprecepty.cz/clanky/10417-reznice-radi-solite-maso-spravne-kdy-je-ten-spravny-cas-aby-zustalo-stavnate/, https://www.sambalshop.cz/rubriky/asia-blog/jak-nalozit-maso-na-asijsky-zpusob/, https://ift.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2621.1973.tb02836.x, https://www.ochutnejorech.cz/blog/nejlepsi-marinada-na-kureci-maso