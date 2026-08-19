Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Není to žádné ničení přírody, naopak jí to pomohlo. Němci stříkali olej v přírodní rezervaci u Bodamského jezera

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dron s pětimetrovým ramenem, patnáct minut letu a čtyři hnízda potřísněná olejem. Zásah, který má chránit ohrožené ryby v Bodamském jezeře.
Dron, rozstřik, ochrana přírody

Dron, rozstřik, ochrana přírody

Zdroj: Řešení Agridrones Izrael / Creative Commons / CC BY-SA
Reklama
Další články z Mobify.cz
Gemini šmíruje na nové úrovni, samo se zapojuje do soukromých rozhovorů v autě. Google funkci zapnul bez vědomí uživatelů
Gemini šmíruje na nové úrovni, samo se zapojuje do soukromých rozhovorů v autě. Google funkci zapnul bez vědomí uživatelů
Prodeje Blu-ray disků vyskočily o 10 000 %. Lidi už nebaví platit za stále dražší streamování a přicházet o filmy
Prodeje Blu-ray disků vyskočily o 10 000 %. Lidi už nebaví platit za stále dražší streamování a přicházet o filmy

Číslo 10 000 % pochází od britské výrobní firmy a popisuje růst za celou dekádu. Reálná tržní data jsou...

Nejlepší televize pod 15 000 Kč v roce 2026: 5 modelů, které nemá smysl ignorovat, jinak ztrácíte dvakrát
Nejlepší televize pod 15 000 Kč v roce 2026: 5 modelů, které nemá smysl ignorovat, jinak ztrácíte dvakrát

Za patnáct tisíc korun si dnes v Česku koupíte 55″ Mini-LED se 144 Hz a čtyřmi HDMI 2.1. Kdo to neví,...

Google po 11 letech vrátil aplikaci, kterou sám zabil. Funguje i v češtině, využívá vaše fotky
Google po 11 letech vrátil aplikaci, kterou sám zabil. Funguje i v češtině, využívá vaše fotky

Google Finance se vrací jako samostatná aplikace pro Android, poprvé od roku 2015, kdy ji Google bez...

Vypadá to, že Apple chystá úplně nový produkt, kterému se roky vyhýbal. Oblíbí si ho i zarytí odpůrci
Vypadá to, že Apple chystá úplně nový produkt, kterému se roky vyhýbal. Oblíbí si ho i zarytí odpůrci

Apple dle všeho připravuje svůj první smart-home hub s displejem, typ zařízení, které Google i Amazon...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.