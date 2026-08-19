KVÍZ: Uspěli byste jako personalista? Vyzkoušejte si 10 situací z pracovního životaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
KVÍZ: Uspěli byste jako personalista? Vyzkoušejte si 10 situací z pracovního života
Když si v létě koupíte kornout nebo kelímek z mrazáku, možná vůbec nejíte zmrzlinu. Místo poctivé smetany...
Bílý plast kdysi znamenal revoluci v bydlení. Dnes jeho éra končí a majitelé domů při rekonstrukcích volí...
Náborové billboardy slibují pohádkové sumy, kritici zase mluví o bídných platech. Pravda o výdělku šoféra...
Celý život jsem slyšela, že mám čas. Pak najednou že mi ujíždí vlak. A když jsem konečně otěhotněla, místo...
Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...Všechny články tohoto autora →