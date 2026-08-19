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Pokud nepřestanete pít, do pěti let budete mrtvá! Mrazivé proroctví lékaře Hayden Panettiere

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Dennívýzva
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Náhlá smrt herečky Hayden Panettiere (†36) dostává další znepokojivé obrysy. Hvězdu seriálů Hrdinové a Nashville našli v neděli bez známek života v Jižní Karolíně. Zahraniční média nyní přinesla nové informace z vyšetřování. Záznam komunikace záchranářů zmiňuje možné předávkování, oficiální příčina smrti však stále stanovena nebyla.
Pitva přinesla první odpovědi

Pitva přinesla první odpovědi

Zdroj: Getty Images
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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