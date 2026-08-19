Peřiny a polštáře nemusí vždy do pračky. Odborníci doporučují jednoduchý způsob čištění

Klíč je rozlišit dvě věci, které se v hlavě snadno slévají do jedné: ranní osvěžení lůžkovin a skutečnou hygienickou údržbu. První zvládnete bez pračky,
bez chemie a bez nákladů. Druhá vyžaduje praní při minimálně 60 °C, a to pravidelně. Kdo si tuhle hranici uvědomí, ušetří zbytečné prací cykly, aniž by riskoval roztočí ráj pod přikrývkou. Co přesně znamená „vyčistit bez praní“
Žádný zázrak. Jde o to odvést z lůžkovin vlhkost, která se za noc nahromadila, a dočasně zhoršit podmínky roztočům. Ti milují teplo a vlhko, postel je pro ně ideální biotop, hlavně od května do října, kdy se nejintenzivněji množí. Německý
Umweltbundesamt uvádí, že i na čerstvě vyčištěném polštáři může přežívat až 10 000 roztočů. Cílem tedy není nulová přítomnost, ale snižování zátěže.
Postup je prostý:
Ráno hned neustýlat. Peřinu odklopit, nechat matraci odkrytou. Vyvětrat ložnici. Ideálně průvanem, aspoň na 10–15 minut. Pokud možno peřinu vynést ven. Vyklepat, pověsit na čerstvý vzduch. Sluneční světlo pomáhá, český Státní zdravotní ústav ho řadí mezi preventivní opatření proti roztočům spolu se snížením vlhkosti pod 50 %.
Tohle stačí jako denní osvěžení mezi pravidelným praním. Nic víc, nic míň.
Proč slunce není dezinfekce
Oblíbený mýtus: „Stačí peřinu dát na sluníčko a je sterilní.“ Není. Sluneční záření, které dopadá na zemský povrch, obsahuje UV-A a UV-B složku. UV-C, tedy germicidní záření používané v nemocnicích k dezinfekci vzduchu a povrchů, se podle Spolkového úřadu pro ochranu před zářením (BfS) pohltí kompletně ve stratosféře. Na balkon nedopadne ani foton.
Slunce tedy pomáhá vysušit vlhkost a zhoršit roztočům podmínky. Ale sterilizovat peřinu? To nedokáže.
Kdy musí přijít pračka, nebo profesionál
Větrání má jasné limity. Překročíte je v těchto situacích:
Alergie na roztoče. Allergieinformationsdienst doporučuje měnit povlečení každé 1–2 týdny při 60 °C a peřiny s polštáři prát každé tři měsíce při téže teplotě. Pokud materiál 60 °C nesnese, alternativou je suché čištění. Zatuchlý pach, který nezmizí. Umweltbundesamt ho označuje za typický signál skryté vlhkosti nebo plísně. Plíseň je hygienický problém, převětrat ji nelze. Podezření na štěnice. Praní na 60 °C nebo zmrazení; při skutečném zamoření jedině profesionální deratizace. Slehlá, shlukovaná výplň a poškozený potah. V tomhle stavu je výměna praktičtější než další pokusy o oživení.
Pro běžnou domácnost bez alergií platí obecnější pravidlo: peřiny a polštáře prát nebo čistit několikrát ročně, vždy podle symbolu na etiketě. Symboly údržby jsou standardizované pod
ISO 3758 (GINETEX), maximální teplotu a způsob ošetření určuje výhradně štítek výrobce. Zdroj fotografie: Foto: Freepik Co dělat, když se peřina nevejde do pračky
Klasický problém českých domácností s pětikilovými bubny. Řešení existují dvě:
Varianta Příklad Kapacita Orientační cena Samoobslužná prádelna Speed Queen Kolín 18 kg 225 Kč praní + 125 Kč sušení Samoobslužná prádelna Prádelna Opava 10/14/18 kg dle stroje Profesionální čistírna Arbela Brno CAMPUS prádelna + čistírna peří dle služby
Samoobslužné prádelny s velkokapacitními stroji jsou dostupné i mimo velká města a vycházejí výrazně levněji než obsluhovaná čistírna. Peřinu do 18kg bubnu pohodlně dostanete i s polštářem.
Denní osvěžení versus kvartální údržba
Nejchytřejší přístup není „už nikdy neprat“ ani „prát po každém použití“. Každý vynechaný zbytečný prací cyklus šetří energii (hlavní náklad při praní tvoří ohřev vody) a zároveň méně namáhá výplň. Jenže dlouhodobé vynechávání praní zvyšuje vlhkostní i alergenovou zátěž uvnitř lůžkoviny, kde ji žádný průvan nedostane.
Denně tedy: odklopit, vyvětrat, nechat dýchat. Každé tři měsíce: pračka na 60 °C, nebo cesta do samoobslužné prádelny. Tenhle dvojí rytmus drží lůžko čisté, peněženku v klidu a roztoče pod kontrolou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková