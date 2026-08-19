Kolaps plíce a problémy s dýcháním. Obránce Baníku Frydrych musí na čas na fotbal zapomenout

Nastavení prvního poločasu nedělního zápasu s Artisem Brno, 16. srpna 2026. Frydrych jde ve skluzu po míči a tvrdě se střetne s nohou spoluhráče Abdullahiho Beweneho. Krátké ošetření u lajny, obránce se ještě vrací na trávník. O pár minut později ale dýchá viditelně ztěžka. O poločase ho střídá Jiří Míček a Frydrych míří do sanitky. Z Městského stadionu ho převážejí do Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba, kde lékaři potvrdí diagnózu: silně pohmožděný hrudník a lehká forma pneumotoraxu. Žádná potvrzená zlomenina žeber. Dva dny hospitalizace, pak propuštění do domácího léčení. Co bude dál, ukáže kontrolní rentgen v týdnu od 24. srpna.
Co přesně znamená „kolaps plíce“
Pneumotorax zní dramaticky, a v těžších formách skutečně být může. V případě Frydrycha jde podle oficiálního stanoviska klubu o lehčí variantu. Vzduch, který po nárazu pronikl mezi plíci a hrudní stěnu, brání plnému rozvinutí plíce. Odtud pocit, že se nedá pořádně nadechnout, bolest při hlubokém nádechu, únava.
U malých forem pneumotoraxu nemusí být nutný žádný invazivní zákrok. Stačí sledování, krátká hospitalizace a čas. Právě to odpovídá Frydrychovu průběhu: dva dny v nemocnici, pak klid doma. Klíčové ale je, co ukáže kontrolní snímek. Rentgen musí potvrdit, že se vzduch vstřebal a plíce se znovu plně rozvinula. Teprve pak lze mluvit o dalších krocích.
Klubový lékař Martin Havlík to řekl přímo: přesnou dobu léčby nyní nelze předvídat. Dechové potíže se mohou objevovat i v domácím režimu.
Proč se nedá slíbit návrat „za pár dní“
U běžného pacienta po lehkém traumatickém pneumotoraxu platí obecné doporučení: žádná intenzivní zátěž zhruba týden, žádný kontaktní sport minimálně dva týdny, nebo do výslovného souhlasu lékaře. U profesionálního sportovce je laťka ještě přísnější. Nestačí být propuštěn z nemocnice. Nestačí ani subjektivně se cítit lépe. Podmínkou návratu do plné zátěže je:
- úplný ústup dechových potíží,
- normální kontrolní rentgenový snímek,
- souhlas lékaře s návratem ke kontaktnímu sportu.
Frydrych se zranil 16. srpna. Kontrolní RTG přijde nejdříve kolem 24. srpna. I v nejoptimističtějším scénáři (čistý snímek, žádné symptomy) by mezi potvrzením zhojení a prvním ostrým zápasem zbývaly pouhé dny. Pro hráče, který potřebuje dýchat naplno při sprintech a soubojích, je to mimořádně krátká doba.
Co čeká Baník bez Frydrycha
Původní kalendář počítal s ligovým zápasem v Jablonci 23. srpna. Ten byl ale odložen na 9. září, což Frydrychovi paradoxně přidalo čas. Nejbližší ostrý termín je pohárové utkání se Spartou Brno ve středu 26. srpna, následuje liga se Sigmou Olomouc v sobotu 29. srpna.
Bez příznivého kontrolního snímku je účast v obou zápasech podle nás málo pravděpodobná. Reálnější horizont návratu se rýsuje spíš na začátek září, možná právě odložený Jablonec 9. září, pokud vše půjde hladce.
Baník má v kádru stoperské alternativy: Matěj Chaluš, Karel Pojezný, Maksym Djačuk, Roan Nogha nebo Jevhenij Skyba. Už proti Artisu ukázal Míček, že dokáže zaskočit: po Frydrychově odchodu Baník druhý poločas dohrál bez inkasovaného gólu a vyhrál 1:0. Ztráta ale není jen o pozici na hřišti. Klub sám Frydrycha v červencovém rozhovoru na webu označil za jednoho z absolutně nejzkušenějších hráčů, na jehož organizaci a komunikaci v zadní řadě bude trenér Roman Skuhravý spoléhat. Tohle se z lavičky nenahradí jedním střídáním.
Proč se vrátil na hřiště, když měl pneumotorax
Oprávněná otázka. Odpověď je jednoduchá: v tu chvíli to nikdo nevěděl. Menší pneumotorax může mít zpočátku mírnější projevy, bolest ano, ale ne okamžitou dušnost. Definitivní diagnóza se potvrzuje až zobrazovacím vyšetřením, v tomto případě až v nemocnici. Jakmile dechové potíže zesílily, Frydrych už na hřiště nešel. Nešlo o podcenění ani o tlak na hráče, ale o standardní průběh, kdy se rozsah zranění ukáže až s odstupem minut.
Co ukáže příští týden
Kontrolní rentgen rozhodne o jednom ze dvou scénářů. Příznivý: vzduch se vstřebal, plíce je plně rozvinutá, Frydrych pokračuje v konzervativní rekonvalescenci a postupně se vrací do tréninku. Nepříznivý: nález přetrvává nebo se zhoršil, což by znamenalo další sledování, případně intenzivnější léčbu a delší výpadek.
Ve veřejně dostupné historii Frydrychových zranění podobná hrudní nebo plicní komplikace evidovaná není. Nejdelší zaznamenaná absence spadá do jara 2023, ale bez veřejně rozepsané diagnózy. Tohle je pro třiatřicetiletého stopera nový typ zkoušky.
Jedno je jisté už teď: rozhodující nebude počet dní od srážky s Bewenem, ale to, co řekne snímek a co řeknou Frydrychovy plíce.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl