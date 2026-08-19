Žravé řezy s krémem jsou poctivý moučník z plechu pro všechny, kteří neznají slovo dost

Přiznám se, ten název mě napoprvé trochu zarazil.
? Co si pod tím vlastně představit. Jenže pak jsem je ochutnala u kamarádky na zahradní party a bylo jasno. Název sedí přesně. Nadýchaný Žravé řezy , piškotový korpus smetanový krém ze šlehačky a zakysané smetany, kousky kompotovaného ovoce a navrch lesklá vrstva vanilkového želé. Jeden kousek nestačí. Ani náhodou! Udělají dojem
Doma je teď peču docela často. Vždycky ve chvíli, kdy potřebuju něco, co udělá dojem, ale nestrávím tím půl dne.
Rozhoduje hlavně dobře ušlehaný piškot. Žloutky s cukrem a horkou vodou se vyšlehají do husté pěny, do ní se pak velmi opatrně vmíchá sníh z bílků. Korpus je díky tomu lehký, vzdušný a přitom unese i pořádnou vrstvu krému.
z kompotu – Ovoce meruňky nebo ananas – je potřeba dobře nechat okapat, jinak krém zbytečně řídne.
Můj tip: Šťávu z kompotu nevylévejte. Právě z ní se dělá želé. Dolejte ji vodou na tři čtvrtě litru a uvařte s pudinkovým práškem podle návodu. Pak ji nechte chvíli zchladnout, ale nesmí začít tuhnout. Teprve potom ji nalijte na krém s ovocem. Když bude moc horká, krém se rozředí a řezy se budou rozjíždět. Recept na nadýchané žravé řezy s krémem ze zakysané smetany a ovocem
Celková délka přípravy: asi 4 hodiny včetně chlazení Ingredience k přípravě
Piškotový korpus: 250 g cukru krupice 150 g hladké mouky 5 vajec (žloutky a bílky zvlášť) 5 lžic horké vody 1/2 sáčku prášku do pečiva tuk a hrubá mouka na vymazání formy
Smetanový krém: 2 šlehačky (každá 250 ml) – dávám dvě, s jednou je krém moc řídký 2 kelímky krémové zakysané smetany (každý 200 g) cukr moučka podle chuti, zhruba 5 lžic
Ovoce a želé: 1 větší kompot meruněk nebo ananasu (případně kombinace) 2 sáčky vanilkového pudinkového prášku šťáva z kompotu + voda do 3/4 litru Postup přípravy žravých řezů s kompotovaným ovocem a krémem
1. Nejdřív předehřejte troubu na
180 stupňů. Plech s vyšším okrajem, zhruba 30 × 40 cm, vymažte tukem a vysypte hrubou moukou. Korpus pak půjde dobře vyklopit a nebude se na plech lepit.
2.
Žloutky, cukr a horkou vodu šlehejte elektrickým mixérem asi 8 až 10 minut. Má vzniknout světlá, hutná a nadýchaná pěna. Horká voda pomáhá cukru rozpustit se a směs lépe drží objem než při šlehání za studena. Foto: Cooky.cz, Žravé řezy: Moučník, který si říká o přídavek a nestydí se za to
3. Do vyšlehané žloutkové pěny postupně prosejte
hladkou mouku smíchanou s práškem do pečiva a už jen jemně vmíchejte stěrkou. Ne mixérem, to by těsto přišlo o vzduch.
4. Z
bílků ušlehejte tuhý sníh a po dvou dávkách ho opatrně zapracujte do těsta. Pohyb stěrkou má být spíš zdola nahoru, jako když těsto překlápíte. Jinak to zůstane těžké.
5. Těsto rozetřete na připravený plech a pečte
20 až 25 minut, až korpus zezlátně a špejle zapíchnutá doprostřed vyjde čistá. Pak nechte úplně vychladnout. Teplý korpus by krém rozjel.
Dětská vzpomínka: Rychlá pěna z bílků a jahod Teď přijde na řadu krém a náplň
1.
Šlehačky vyšlehejte do tuha. Potom do nich po lžících vmíchejte obě zakysané smetany a doslaďte moučkovým cukrem podle chuti. Krém má být sladký, ale ne přeslazený. Zakysaná smetana mu dá jemně nakyslý tón.
2.
Kompotované ovoce sceďte přes síto a šťávu si nechte stranou na želé. Ovoce nakrájejte na menší kousky a rovnoměrně je rozprostřete po vychladlém korpusu. Foto: Cooky.cz, Žravé řezy: Moučník, který si říká o přídavek a nestydí se za to
3. Na ovoce rozprostřete připravený smetanový krém a uhlaďte ho do roviny. Plech pak dejte na chvíli do ledničky, aby krém lehce zpevnil, než přijde želé.
Poslední krok – želé
1. Uschovanou
šťávu z kompotu dolejte vodou na objem 3/4 litru. Asi 100 ml tekutiny odlijte do misky, rozmíchejte v ní oba vanilkové pudinkové prášky a zbytek přiveďte k varu. Pak vlijte pudinkovou směs, za stálého míchání krátce povařte 1 až 2 minuty a nechte lehce prochladnout. Tekutina má být teplá, ne rozpálená.
2. Prochladlé želé opatrně nalijte na celý povrch krému, ideálně přes obrácenou lžíci, aby proud nebyl moc silný a krém se nestrhl. Plech dejte do ledničky a nechte tuhnout
alespoň 2 až 3 hodiny, nejlépe přes noc. Druhý den krájejte ostrým nožem, který jste namočili do horké vody, aby byly řezy čisté. Tipy redakce: Výběr ovoce: Meruňky a ananas fungují nejlépe, protože jsou pevnější a při krájení se nerozpadnou. Pokud použijete broskve, raději je nakrájejte na větší kusy. Jinak v krému zmizí. Dvě šlehačky místo jedné: Jedna šlehačka na takový plech krém zbytečně zředí a řezy se při krájení rozpadají. Se dvěma šlehačkami je vrstva stabilnější a kousky drží tvar i po dvou dnech v ledničce. Skladování: V ledničce, přikryté potravinářskou fólií, vydrží 3 až 4 dny. U nás ale obvykle nezůstane nic ani do druhého dne. Želé příliš rychle tuhne: Pokud pudinková směs začne houstnout dřív, než ji stihnete nalít, přidejte lžíci horké vody a rychle promíchejte. Na plech ji pak dejte hned. Variace: Vanilkový pudinkový prášek lze vyměnit i za jahodový nebo citronový. Řezy pak dostanou jiný barevný odstín a chuťově se trochu posunou. K ananasu to sedí víc než k meruňkám.
Meruňkové kostky: Neschovávejte ovoce pod těsto, nechte ho zazářit v letním moučníku podle tohoto receptu
Osvěžující ovocné řezy s želé chutnají lehce, šťavnatě a v horkých dnech přijdou vhod
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie