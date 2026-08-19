Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Žravé řezy s krémem jsou poctivý moučník z plechu pro všechny, kteří neznají slovo dost

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Žravé řezy jsou přesně ten typ dezertu, který se nedá jíst pomalu. Nadýchaný piškot, smetanový krém, ovoce a lesklé vanilkové želé. Celý plech je pryč dřív, než se nadějete.
Fotografie k žravým řezům

Fotografie k žravým řezům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Žravé řezy: Moučník, který si říká o přídavek a nestydí se za to
Reklama
Další články z Cooky.cz
Kuřecí nudličky na kari s červenou paprikou, fazolovými lusky a jablkem: Nezvyklé složení, ještě lepší chuť
Kuřecí nudličky na kari s červenou paprikou, fazolovými lusky a jablkem: Nezvyklé složení, ještě lepší chuť
Hanácké retro vdolky s tvarohem, povidly a drobenkou podle tradičního domácího receptu
Hanácké retro vdolky s tvarohem, povidly a drobenkou podle tradičního domácího receptu

Hanácké vdolky jsou pro mě přímá linka do dětství. Maminka je pekla každou neděli a ten charakteristický...

Zlatavý krémeš s vrstvou hedvábného vanilkového krému a nadýchané šlehačky: Klasika, která nikdy nezestárne
Zlatavý krémeš s vrstvou hedvábného vanilkového krému a nadýchané šlehačky: Klasika, která nikdy nezestárne

Krémeš je dezert, který jsem roky obdivovala za cukrárenskými vitrínami a nikdy jsem se neodvážila zkusit...

Retro kvíz o vybavení ze staré kuchyně: Remosku, cedník a další pomocníky už dnes téměř nikdo nezná
Retro kvíz o vybavení ze staré kuchyně: Remosku, cedník a další pomocníky už dnes téměř nikdo nezná

Staré kuchyňské vybavení dnes připomíná dobu, kdy vaření zabralo mnohem více času i šikovnosti. Šporhelt,...

Maková bábovka bez suchého zklamání: Jemná, voňavá a připravená na druhý kousek
Maková bábovka bez suchého zklamání: Jemná, voňavá a připravená na druhý kousek

Maková bábovka je přesně ten typ pečení, kdy člověk nechce vytahovat váhu a půl kuchyně. Stačí hrnek, metla...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.