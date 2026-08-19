Poznali se v šatně divadla, po dvou letech se brali. Zima u oltáře pobavil hosty slibem, který nemá s romantikou nic společného

6. července 2022 stál herec Karel Zima na zámku Bon Repos před zhruba stovkou hostů a místo klasického
„budu tě milovat v dobrém i zlém“ vytáhl vlastní verzi svatebního slibu. Přirovnal nevěstino srdce ke krásnému místu v kempu, o které se hodlá starat. Slíbil, že bude větrat, nebude tam tahat cizí ženy, ani po největší hádce „nestáhne zip úplně na zem“ a po každé bouřce přinese mátový čaj. Pak dodal, že navzdory příjmení Zima zajistí teplo domova. Podle reportáží z místa hosty pobavil, některé i dojal. A jeho o devatenáct let mladší nevěsta Lucie? Ta si musela vlastní slib vymýšlet teprve den předtím, protože Karel jí svou verzi do poslední chvíle tajil. Kavárna místo šatny
Příběh začal o dva roky dřív, a ne tak docela v šatně. V roce 2018 přišel Zima do pražského Studia DVA na představení
Poprask na laguně, kam ho pozvala kolegyně Kristýna Badinková Nováková. Lucie Kumbárová tam ten večer pracovala jako garderobiérka. Potkali se v kavárně divadla, prohodili pár vět. Žádný blesk z čistého nebe. Zima jí pak několikrát psal, ale reálně se znovu viděli až v prosinci 2020. Teprve tehdy se vztah rozjel, a pak už rychle. Za rok a půl stáli u oltáře. Humor jako společný jazyk
Zimův netradiční slib nebyl přešlap ani provokace. Kdo sleduje jeho rozhovory, ví, že sám sebe popisuje jako „zrychleného, nekoncepčního extroverta“ s komediálním nastavením.
Diváci ho znají hlavně jako Pavla Slaninu ze , figurku jednoduchého venkovského štamgasta, co rád sedí v hospodě. V soukromí ale mluví překvapivě vážně o rodičovství a odpovědnosti. Už jako dítě prý nechtěl být kosmonaut, ale táta. Slunečné
Právě tohle spojení, vtipná forma a vážný obsah, dělá z jeho svatebního slibu víc než anekdotu. Lucie celou situaci líčila s nadhledem a bez stopy nelibosti. Humor tu nenahrazuje cit. Je jeho jazykem.
Cesta k Eliášovi
Po svatbě se pár začal snažit o dítě. Rok bez výsledku. Vyšetření odhalilo u Lucie leidenskou mutaci, následovala neúspěšná inseminace. První pokus o IVF skončil zklamáním:
odebraná vajíčka byla deformovaná a nepoužitelná. Až druhý cyklus přinesl naději: ze čtyř vajíček se uchytilo jediné embryo. Eliáš přišel na svět plánovaným císařským řezem na konci července 2023. Karlovi bylo jednapadesát.
O celém procesu oba mluvili veřejně, věcně a bez dramatizace. Podle
Marianne šlo o vědomé rozhodnutí sdílet zkušenost s asistovanou reprodukcí, která v Česku stále bývá tabu. V roce 2025 pak pár oznámil, že po dvou dalších nevydařených pokusech plán na další společné dítě definitivně opustil. Zdroj fotografie: Nextfoto Rozšířená rodina bez dramatu
Z prvního manželství má Zima dceru Agátu a syna Jonáše. První svatbu sám popsal jako komorní záležitost pro osm až deset lidí kousek za Prahou, skoro bez nákladů. Ta druhá byla jiný svět:
zámek, stovka hostů, velká oslava. Co zůstalo stejné, je jeho přístup k bývalé rodině. S exmanželkou Madlou funguje střídavá péče, žádné soudní války, vzájemný respekt.
Madla byla dokonce na svatbě. Karel jí veřejně poděkoval a Lucie pak žertovala, že by jí mohl jednou děkovat i na třetí svatbě. „S Madlou máme super vztah,“ řekla Lucie v rozhovoru pro
Blesk. Žádná povinná diplomacie, žádná přetvářka před kamerami, prostě rodina, která si po rozvodu našla funkční model a drží ho. Víc než vedlejšák ze Slunečné
Zimu si veřejnost pamatuje nejen ze seriálů. Před lety daroval ledvinu kamarádovi, což z něj udělalo výrazně sledovanější osobnost, než bývá běžný herec vedlejších rolí.
Přidejte otevřenost kolem IVF, druhé otcovství po padesátce a neobvykle klidné vztahy s bývalou rodinou, a máte člověka, kterého lidé sledují ne kvůli skandálům, ale kvůli tomu, jak neokázale zvládá věci, které jiným komplikují život.
Ten svatební slib o kempu, mátovém čaji a zipu, co se nestáhne na zem, vlastně řekl přesně tohle. Jen to zabalil do humoru, kterému rozuměla celá místnost.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová