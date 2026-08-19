Vyhlašujeme nejlepší obchody pro seniory. Jsou tam slevy a široká nabídka

O tom, jestli je obchod pro seniora dobrý, rozhoduje hlavně to, co nabízí navíc. Slevy, věrnostní výhody i pohodlný nákup pod jednou střechou existují, jen se o nich málo mluví. Většina lidí v důchodovém věku je proto nechává ležet ladem. Podívejme se, čeho si při nákupu všímat a kde senioři ušetří nejvíc.
Široká nabídka pod jednou střechou
Velké supermarkety a hypermarkety mají jednu velkou přednost. Potraviny, drogerii, oblečení i drobné vybavení domácnosti tu pořídíte na jednom místě. Pro člověka, kterému už delší chůze po městě dělá potíže, to znamená méně přesunů a méně těžkých tašek.
K tomu patří pravidelná akční nabídka v letácích. Kdo si nákup naplánuje podle slev a sáhne hlavně po zlevněném zboží, ušetří i bez jakékoli karty.
Slevové dny, na které málokdo pomyslí
Čas od času některý z velkých řetězců vyhlásí takzvaný seniorský den. V ten den dostanou nakupující nad 65 let slevu, obvykle kolem deseti procent, buď na celý nákup, nebo na vybraný čerstvý sortiment, třeba zeleninu, mléčné výrobky nebo pečivo.
Není to samozřejmost v každé prodejně a akce se objevují nepravidelně. Vyplatí se proto u pokladny zeptat nebo sledovat oznámení přímo v obchodě.
Věrnostní karta se vyplatí i v důchodu
Hodně lidí bere klubové kartičky jako záležitost mladých, kteří si každou výhodu hlídají v telefonu. Řetězce je přitom vydávají i lidem v důchodu a posílají jim přes ně slevy na míru.
Funguje to dvěma cestami. Buď sleva naskočí rovnou u pokladny, nebo vám obchod podle vašich obvyklých nákupů pošle kupony na zboží, které kupujete nejčastěji, třeba na trvanlivé potraviny nebo drogerii. Body nasbírané za útratu jde často vyměnit za poukázku na příště. Drogistické řetězce k tomu nabízejí zvýhodnění třeba na kosmetiku, čisticí prostředky nebo doplňky stravy.
Fyzickou věrnostní kartu vydá řetězec i seniorovi na počkání a sleva se načte rovnou u pokladny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kdo nemá chytrý telefon, o výhody nepřijde. Fyzickou kartu z plastu dostanete na počkání a zadarmo, ať už při placení, nebo u zákaznického pultu.
Když dojít nakoupit není samozřejmost
Pro seniory, kterým dělá potíže dojít do obchodu, jsou tu internetové supermarkety. Některé z nich mají zvláštní program pro starší zákazníky a držitele průkazu ZTP.
Výhody bývají štědré. Objednávku můžete nadiktovat i po telefonu, když si s webem nevíte rady. Zboží přiveze kurýr až k bytu a při splnění pár podmínek neplatíte ani za dopravu. K tomu se vážou zvýhodněné klubové ceny.
Jedna kartička, slevy v tisících obchodů
Nejsilnější nástroj úspor vypadá nenápadně, má podobu obyčejné plastové průkazky. Vydávají ji úřady zadarmo, platí po celém Česku a využít ji může každý od 55 let výš. Rozhoduje jen věk, nikdo neřeší, jestli už penzi berete, nebo ještě chodíte do práce.
Do systému patří víc než tři tisíce kamenných prodejen i internetových obchodů a výše slevy kolísá od několika procent až k polovině ceny. Míří přitom na oblasti, kam běžné nákupní kartičky obvykle vůbec nedosáhnou:
knihy a elektroniku objednané přes internet, brýle, naslouchátka a další zdravotní pomůcky, lázeňské a wellness pobyty, vstupné do muzeí, na koncerty a výstavy.
Jednotlivé slevy samy o sobě rozpočet nespasí. Jejich smysl se ukáže až v ročním součtu, kdy se z útrat u nejrůznějších partnerů poskládá úspora v řádu tisíců korun. A to všechno bez jakéhokoli členského poplatku. Konkrétní název karty i seznam partnerů ve vašem kraji najdete ve zdrojích pod článkem.
Nejlepší je obchod, který seniora ocení
Žádný jediný řetězec nevyhrává na všech frontách. Nejvíc ušetří ten, kdo výhody chytře skládá dohromady. Věrnostní karta pokryje běžný nákup, seniorský den čerstvé potraviny a celostátní průkazka kulturu i zdraví. Pár minut strávených registrací se vrátí hned při první útratě.
Zdroje: https://www.byznystrendy.cz/clanek/billa-seniorska-sleva, https://www.dotyk.cz/lifestyle/senior-pas-slevy-nakupy-duchodci/, https://seniorsafe.cz/administrace/jak-funguji-slevy-pro-seniory-vyuzijte-vyhody-s-kartou-senior-pas/, https://zpravy.tiscali.cz/vernostni-karty-i-pro-duchodce-sleva-na-potraviny-drogerii-i-obleceni-a-zridite-si-je-za-5-minut-599231, https://www.tiscali.cz/slevy-az-50-ve-3-000-obchodech-senior-pas-je-zdarma-ale-vetsina-duchodcu-o-nem-vubec-nevi-681161, https://www.asenior.cz/nejlepsi-slevy-pro-seniory-ve-kterych-supermarketech-je-mivaji/