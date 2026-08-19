Okurky zalité studenou vodou shazují plody do 48 hodin. Většina zahrádkářů to dělá každý večer a diví se, proč sklízí hořké oharky

Zkušení zahrádkáři vědí, že tajemství úspěšné sklizně okurek spočívá ve správné technice zalévání. Ovšem ne každý začínající zahrádkář si však tuto skutečnost uvědomuje. Pokud je půda příliš suchá, můžete se s lahodnými a křupavými okurkami rozloučit. Ovšem jen správná frekvence nestačí – v úvahu je třeba vzít i další faktory.
Kdy na zálivku raději zapomenout
Pravdou je, že nedostatek vláhy může vést k tomu, že okurky zhořknou. Abyste tomu předešli, je nezbytné věnovat pozornost procesu zalévání. Například
v zamračených a chladných dnech mají rostliny potíže s účinným vstřebáváním vody. V důsledku toho budete muset snížit množství dodávané vody, jinak hrozí riziko vzniku kořenových chorob.
Zásadním faktorem, který je třeba při zalévání rostlin
okurek zohlednit, je také načasování. Nejlepší je tento úkon provádět večer, když opadne spalující denní horko. Kromě toho by voda, kterou používáte, měla být teplá. Pokud použijete studenou vodu, hrozí riziko opadu plodů nebo jejich špatného vývoje. Nechte ji tedy například prohřát ve skleníku – to bude okurkám skvěle vyhovovat. Zdroj fotografie: Freepik Zálivka okurek podle fáze vývoje
Během fáze kvetení okurek je důležité půdu dvakrát týdně zvlhčovat. Jakmile začnou nasazovat první plody, je třeba zvýšit frekvenci zalévání na třikrát týdně. Ovšem rozhodně neberte tuto frekvenci jako nepřekročitelné dogma – častou chybou, které se zahrádkáři dopouštějí, je
příliš časté zalévání okurek, zejména v chladném počasí. Okurky sice vyžadují dostatečný přísun vody, ale přemokření může vést k hnilobě kořenů a dalším chorobám.
Je proto důležité najít správnou rovnováhu a vyhnout se nadměrnému zalévání, zejména za nevhodných povětrnostních podmínek. Další chybou, které je třeba se vyvarovat, je
používání postřikovačů nebo jakýchkoliv „svrchních“ metod zavlažování během chladného počasí. Kapky vody mohou zůstat na listech, což je činí náchylnějšími k houbovým chorobám. Místo toho volte cílenou metodu zalévání, která se zaměřuje na půdu kolem základny rostlin. Zdroj fotografie: Depositphotos Šikovné triky pro pěstitele okurek
Kromě frekvence a načasování zalévání je zásadní zajistit správnou vlhkost půdy. Půda by měla být vlhká, ale ne přemokřená. Před zaléváním proto zkontrolujte úroveň její vlhkosti tak, že do ní zapíchnete prst až po první kloub. Pokud je v této hloubce suchá, je čas zalít. Jestliže je ovšem stále vlhká, tak se zaléváním ještě chvíli počkejte.
Pamatujte, že pro okurky je důsledná zálivka sice zásadní, ale stejně důležité je přizpůsobit ji specifickým potřebám rostlin a převládajícím povětrnostním podmínkám. Pokud budete
dbát na teplotu, načasování a četnost zalévání, můžete svou úrodu okurek pro letošní rok opravdu maximalizovat. Jako hnojivo pak můžete použít třeba kurkumu se sodou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři