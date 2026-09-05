VOD tipy: Mandalorian a Grogu, akční Ryan Reynolds i druzí Gentlemani

Gal Gadot
se snaží zachránit svou kariéru ve streamovacím thrilleru Běžkyně, který sází na intenzitu a boj s časem. Když úspěšné právničce zazvoní během jejího tradičního ranního běhu mobil a na druhém konci se ozve tajemný hlas vyhrožující vraždou jejího syna, musí žena splnit všechny rozkazy, aby dítěti zachránila život. Během stresujícího běhu Londýnem plní nekompromisní úkoly a po krku jí začíná jít policie.
Na HBO Max si můžete pustit jeden z nejoceňovanějších evropských filmů loňského roku, Citovou hodnotu. Norský počin pojednává o režisérovi Gustavovi, jenž by chtěl napravit komplikované vztahy se svými dcerami. Dceři Noře proto nabídne hlavní roli v připravovaném snímku, který má být ovšem také jeho velkou osobní zpovědí. Silný film s ohromujícími hereckými výkony vypráví o křehkosti rodinných vztahů.
Na Netflix dorazila druhá série oblíbené gangsterky Gentlemani na motivy stejnojmenného filmu. Eddie už získal ve světě drog značné zkušenosti, a jelikož se mu nelíbí, jaké kroky dělá jeho společník Bobby, rozhodne se dál šplhat po mafiánském žebříčku a vydat se vlastní cestou. S Bobbym se dostává do čím dál většího konfliktu a mrtvol okolo nich začíná přibývat.
Disney+ vám od středy nabízí velkolepý filmový návrat do světa Star Wars. Oblíbená seriálová dvojice složená z maskovaného námezdního lovce a jeho roztomilého zeleného parťáka s novým dobrodružstvím v kinech sice pohořela, na streamu si ale jistě najde vděčné rodinné publikum. Mandalorian tentokrát přijme nebezpečnou misi, při níž má zabránit další válce. Čekají je střety se smrtícími monstry a záporáky, při nichž jejich vztah projde velkou zkouškou.
Nový akční film od Apple TV dává dohromady poměrně nepravděpodobnou akční dvojici v podobě Ryana Reynoldse a Kennetha Branagha. Reynolds si ve své klasické hláškující poloze zahrál amerického pilota Kellyho, který uvízne zraněný hluboko za ruskou nepřátelskou linií. K jeho štěstí ho nalezne bývalý agent KGB se zálibou v americké kultuře v podání nezvykle akčního Branagha, jenž slíbí pilotovi, že mu pomůže vrátit se zpátky do Ameriky.
Nový český film oceňovaného filmaře Olma Omerzu, který se natáčel v mezinárodní koprodukci, je psychologickým dramatem o problémových vztazích jedné bilingvní rodiny. David a Laura se rozchází a otec chce prohloubit nalomené vztahy s dětmi Teem a Klárou na dovolené v Chorvatsku. Právě vztah se sedmnáctiletou dcerou se však na dovolené ještě více naruší, když se po sérii událostí projeví její problémy s příjmem potravy. Dívka bojuje v nemocnici o život a zoufalý otec se musí rozhodnout, co vše je schopen udělat pro její záchranu.
Na HBO Max zhlédnete také neprávem přehlíženou nezávislou dramedii, která vypráví o nepříjemném a citlivém tématu, noří se hluboko do psychického stavu své hrdinky, a přesto oplývá velkou porcí humoru a feel-good atmosférou. Mladá Agnes se zdá být ironická a kousavá, před světem ovšem skrývá silné trauma z dob vysoké školy, s nímž se ani po letech nedokáže naplno vyrovnat. Pomůže jí v tom kočka, či nejlepší kámoška Lidia?
Zdroje: Netflix, HBO Max, Apple TV, Disney+