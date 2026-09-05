Nicolas Cage jako skutečný Bond. Válečná šílenost s Hitlerem připomíná Hanebný pancharty

Fortitude
režíroval žánrový veterán Simon West
, jenž si příhodně nakopl kariéru spoluprací s Nicolasem Cagem na kultovním akčňáku Con Air
. K jeho komerčním úspěchům se řadí také druhý díl Stalloneho Expendables
, ale od roku 2012 na další srovnatelně hluboký zářez čeká. Nyní má šanci se zřejmě nejosobitějším filmem své kariéry, v němž Cage ztvárnil legendárního Duška Popova – tedy muže, který údajně patřil mezi Flemingovy inspirace pro nejprve knižní postavu Jamese Bonda.
Popov byl jugoslávský špion a dvojitý agent pracující pro Brity, jenž si v traileru objednává tradiční protřepané martini a libuje si, že i další jeho mise je riskantní, vzrušující a nepředvídatelná; přesně tak, jak to má rád. Cholerickému Hitlerovi se dostává na kobylku a oklamaného Führera dokonce v jednom záběru škrtí, takže si samozřejmě ihned vzpomenete na Tarantinovy Hanebný pancharty. Ti představili fiktivní partyzánskou jednotku, která měla změnit průběh války a Hitlera chtěla zlikvidovat mimo jiné prostřednictvím filmového média. Ve Fortitude se zase Ben Kingsley podílí na výrobě falešného filmového materiálu, který je součástí gigantické spojenecké lži. Tentokrát ale film nemá Hitlera přímo zabít, ale přesvědčit ho, že k invazi se schyluje na docela jiném místě.
Samotný příběh, který by na první pohled obstál i v sérii Kingsman, je ovšem založený na skutečnosti. Britští důstojníci Dudley Clarke (Ed Skrein) a Thomas Argyll „Tar“ Robertson (Matthew Goode) před invazí do Normandie připravovali gigantický podvod, jehož úkolem bylo obalamutit Hitlera a nakukat mu, že hlavní spojenecký útok přijde u Pas-de-Calais. Pomáhali jim Winston Churchill (Michael Sheen), Ian Fleming (Art Malik) a síť agentů včetně Popova a Juana Pujola Garcíi (Jordi Mollà), bývalého španělského chovatele kuřat, který se stal jedním z nejúspěšnějších dvojitých agentů války. Falešná armáda, makety tanků, letadel a lodí, herci a smyšlené rádiové zprávy přitom nejsou hollywoodským výmyslem, ale skutečnými součástmi operace Fortitude. Guy Ritchie by měl radost.
Poněkud extravagantnější a kulturně sebeuvědomělejší odpověď na letošní Pressure, v němž Brendan Fraser a Andrew Scott nervózně sledují počasí před vyplutím do Normandie, se přitom během své vlastní cesty k divákům stala obětí nečekané infiltrace. Když Netflix v červnu dostal kopii filmu k posouzení možné distribuce, z jeho losangeleských kanceláří zmizelo několik pevných disků včetně nešifrované kopie Fortitude. Scenárista, producent a financující partner Simon Afram následně Netflix zažaloval o 105 milionů dolarů s tvrzením, že společnost film nedokázala zabezpečit. Netflix odpovědnost odmítá, tvrdí, že snímek nebyl chráněn standardními bezpečnostními opatřeními, a zároveň uvedl, že krádež vyšetřuje. Afram následně žalobu rozšířil o tvrzení o pomluvě poté, co Netflix jeho právníky obvinil z pokusu o vydírání.
Vyšetřování stále probíhá a film zatím čeká na distributora i datum premiéry. Aktuální trailer sice slibuje neurčité „coming soon“, žádný konkrétní termín však oznámen nebyl. Je to vlastně příhodně absurdní osud: Fortitude, v jehož ukázce vidíme také „Hellboye“ Rona Perlmana, vypráví o špionech, kteří vyráběli falešné armády, falešné zprávy a falešné filmy, aby oklamali nacisty. A než se dostal k divákům, někdo skutečně ukradl jeho kopii. Snad nebude nakonec podvodné i tvrzení, že snímek opravdu brzy uvidíme v kinech.
Zdroje: Dark Horizons, Deadline, A Simon Afram Production