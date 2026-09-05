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Nicolas Cage jako skutečný Bond. Válečná šílenost s Hitlerem připomíná Hanebný pancharty

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Já bych toho Hitlera uškrtil! Nicolas Cage už si zahrál snad všechno včetně Supermana, ale na Jamese Bonda zatím nedošlo. Naštěstí si to bohatě kompenzuje v prvním traileru k válečnému špionážnímu filmu Fortitude, v němž ztvárňuje skutečného muže, který k ikonickému agentovi 007 tak trochu přispěl. Pokud tedy někdo netrpělivě čeká na regulérního Bonda, může se nově těšit také na pomyslnou „nultou bondovku“ s postavou Iana Fleminga a rukopisem Hanebných panchartů, která už ale měla namále – z losangeleských kanceláří společnosti totiž zmizel pevný disk s kopií filmu a na stole je stomilionová žaloba.
Nicolas Cage jako skutečný Bond. Válečná šílenost s Hitlerem připomíná Hanebný pancharty

Nicolas Cage jako skutečný Bond. Válečná šílenost s Hitlerem připomíná Hanebný pancharty

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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