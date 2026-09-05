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Před 85 lety vyšel největší americký film. Občan Kane byl nekonečně inovativní a štval mocnáře

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Filmový žargon je občas dost nerdovský. Když vznikne opravdu příšerné dílo, můžete o něm říct, že je Titanicem filmových katastrof. Možná ale zazní i názor, že se jedná o Občana Kanea braku. Slavný životopisný snímek z roku 1941, ten vůbec nejlepší domácí dle Amerického filmového institutu, ostatně mnohým divákům, kritikům či samotným filmařům slouží jako model formální dokonalosti a hlavně inovace. Tehdy šestadvacetiletý zázrak Orson Welles svým Poupětem navždy změnil kinematografii, přestože Občan Kane (Citizen Kane) v kinech propadl kvůli sabotáži mediálního magnáta Williama Randolpha Hearsta, jehož snímek z pera geniálního alkoholika Hermana J. Mankiewicze neskrývaně satirizoval.
Před 85 lety vyšel největší americký film. Občan Kane byl nekonečně inovativní a štval mocnáře

Před 85 lety vyšel největší americký film. Občan Kane byl nekonečně inovativní a štval mocnáře

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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