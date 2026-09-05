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Kinobox Daily: Atmosférický film, kterému se nedá věřit. Nejvyšší nabídka si s vámi pohraje

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Šest cen David di Donatello včetně ocenění za nejlepší film a režii, a k tomu Evropská filmová cena za hudbu Ennia Morriconeho, která se navíc nahrávala v Praze s Českým národním symfonickým orchestrem. To vše nabízí Nejvyšší nabídka Giuseppeho Tornatoreho, která si pozornost rozhodně zaslouží i pro svou atmosféru a jeden z nejzvláštnějších milostných příběhů posledních let.
Kinobox Daily: Atmosférický film, kterému se nedá věřit. Nejvyšší nabídka si s vámi pohraje

Kinobox Daily: Atmosférický film, kterému se nedá věřit. Nejvyšší nabídka si s vámi pohraje

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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