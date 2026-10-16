Vlci na Broumovsku loví hlavně divoká zvířata

Vlci žijící na Broumovsku se živí z více než 90 procent divokými zvířaty. Vyplývá to ze zprávy k monitoringu vlků v česko-polském pohraničí za období dvanácti měsíců od května 2025, kterou ochranáři zveřejnili online. Hospodářská zvířata, zejména ovce, tvoří 6,9 procenta jejich jídelníčku, což je ze všech sledovaných oblastí nejvíce, přesto jde o menšinovou složku potravy.
Dva vlci z Broumovska jsou od jara sledováni pomocí GPS obojků, které dostali poté, co bylo hlášeno blízké setkání vlka s člověkem. Oba jedinci se podle výsledků monitoringu chovají zcela běžně, jsou plaší, vyhýbají se lidem a žijí skrytě.
Hlavní složkou potravy vlků na Broumovsku je srnec obecný, doplněný prasetem divokým. Odborný garant projektu Hnutí Duha Šelmy a expert na velké šelmy z Mendelovy univerzity v Brně Miroslav Kutal vysvětlil, proč je podíl hospodářských zvířat v této oblasti ve srovnání s jinými lokalitami vyšší. Souvisí to podle něj s tím, že chovů ovcí je tu více než jinde, a zároveň zabezpečení některých pastvin stále nesplňuje minimální standardy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. „Na Broumovsku je stále chovy, které nesplňují minimální standardy AOPK na ochranu pastvin," uvedl Kutal.
Zároveň ale zdůraznil, že závislost vlků na hospodářských zvířatech nehrozí. „I když na Broumovsku je o něco vyšší podíl hospodářských zvířat na jídelníčku vlků, rozhodně to není tak, že by vlci tady byli na nich závislí. Nic nenasvědčuje tomu, že by se na to specializovali," řekl. Pro srovnání: na Frýdlantsku, v Orlických horách i na Králickém Sněžníku se podíl hospodářských zvířat pohybuje kolem tří procent.
Na sledovaném území od Lužických hor po Jeseníky vědci zaznamenali celkem 18 vlčích teritorií, na nichž žije 16 smeček a dva páry. Samotná Broumovská vrchovina a její okolí hostí ve třech přeshraničních smečkách 20 až 27 vlků. Výzkum probíhá na území o rozloze 7 000 kilometrů čtverečních v rámci přeshraničního projektu CZ-PL Interreg, na němž se podílí Hnutí Duha Šelmy, Mendelova univerzita v Brně a polský Park Narodowy Gór Stołowych. Ve sledovaných oblastech vědci nezjistili žádné křížence vlka a psa.
Zdroj: autorský text / ČTK