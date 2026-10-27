Muradov se pochlubil velkým životním krokem po svatbě. Se Sabinou plánují stavbu a ona zvažuje YouTube kanál

Na fotkách není nic než tráva, pár stromů a dva usmívající se lidé. Sabina Karásková k tomu přidala klíč, který zatím nic neodemyká, a větu, že jde zatím jen o kus země. Její manžel Makhmud Muradov, bývalý bojovník UFC a podle žebříčku OKTAGON MMA šampion polotěžké váhy, má přitom 31. října nastoupit ve formátu, jaký česká scéna neviděla. Dvě úplně jiné zprávy, které spojuje jedna věc, o níž mluví nahlas sám: peníze. Kolik takový dům v roce 2026 reálně stojí, ukazuje propočet podle oficiálních cenových ukazatelů.
Klíč, kus pole a věta, kterou Sabina napsala pod fotky
Pár si řekl ano v roce 2025 a po dlouhém hledání oznámil koupi pozemku společným příspěvkem na sociálních sítích. Scénu s klíčem redakce MMAmag přebírá z popisu Super.cz, který o novince psal 23. října 2026.
Karásková podle téhož textu napsala: „Nevěřím. Zatím jen kus země, ale jednou místo, kterému budeme říkat domov. Jak se staví sen může začít.“ Žádné slídění, žádná adresa. Všechno vyšlo ven od samotných aktérů.
Jenže 31. října čeká Muradova večer, za který má podle informací Super.cz dostat nejvíc peněz v kariéře.
Šest Kotlárů na plakátu a částka, kterou nikdo nepodepsal veřejně
G MMA, nová česká organizace, která podle svého webu míchá bojové sporty se show a známými tvářemi, pořádá první galavečer Samhain 31. října 2026 v pražské Nové Spirále od 18:00. Hlavní zápas prodává jako Muradov proti šesti Kotlárům.
Z oficiálního webu G MMA, do kterého redakce MMAmag nahlédla, ale plyne, že přesný počet účastníků, délku jednotlivých částí i kompletní pravidla chce organizace teprve upřesnit. Šest soupeřů je tedy zatím hlavně nálepka na plakátu. Jistý je prostor: kruhový sál s hledištěm kolem dokola a kapacitou 781 sedících diváků.
Zatímco OKTAGON MMA vede Muradova v žebříčku aktualizovaném 23. října 2026 jako jedničku bez ohledu na váhu, v Nové Spirále ho čeká něco úplně jiného. „Jsou to nejlehčí a největší peníze v mém životě,“ řekl Muradov pro Super.cz. Server k tomu podle svých informací uvádí odměnu v řádu několika milionů korun. Veřejně dostupná smlouva s konkrétní částkou neexistuje.
Proč do takového formátu vůbec jde muž se dvěma pásy?
Proč šampion se dvěma pásy nastupuje do cirkusu
ANALÝZA Muradov je podle žebříčku OKTAGONu nejvýše postavený bojovník ve dvou váhách zároveň: šampion polotěžké a prozatímní šampion střední. A zároveň hlavní tahák večera, který staví na početní převaze a zábavě.
Tenhle formát ale neprodává žebříček. Prodává jméno. Pro bojovníka je to jeden večer za sumu, na kterou by v klasické lize potřeboval několik obhajob. Muradovova vlastní formulace o nejlehčích penězích to říká přesněji než jakýkoli rozbor.
Dokud organizace nezveřejní kompletní pravidla, zůstává souboj jednoho proti šesti hlavně marketingovou nálepkou. Sportovní riziko i reálná odměna jsou pro veřejnost neověřitelné. Prodává se příběh, ne zápasový řád.
A co stojí ten druhý příběh, ten s klíčem?
Co se z toho pole dá postavit, když se sáhne po kalkulačce
Redakce MMAmag přepočítala cenový ukazatel ČKAIT na modelový rodinný dům a doplnila ho sazbou hypoték z ČBA Hypomonitoru.
|Vstup modelu
|Hodnota
|Zdroj
|Cena za m³ obestavěného prostoru, rodinné domky jednobytové
|10 475 Kč bez DPH
|ČKAIT, Z+i 1/2026
|Modelový obestavěný prostor
|600 m³
|model redakce MMAmag
|Sazba DPH u stavebních prací pro bydlení
|12 %
|Finanční správa, stav k 1. 1. 2026
|Průměrná sazba nových hypoték za září 2026
|5,1 %
|ČBA Hypomonitor
|Splatnost v modelu
|30 let
|model redakce MMAmag
Výsledek: 6 285 000 Kč bez daně, tedy 7 039 200 Kč při dvanáctiprocentní sazbě. Kdyby takovou stavbu někdo financoval úvěrem na 5 000 000 Kč, vyjde měsíční splátka zhruba na 27 100 Kč; u 6 000 000 Kč zhruba na 32 600 Kč.
Model neobsahuje cenu pozemku, přípojky, projekt, interiér, venkovní úpravy ani rezervu. A nejde o daňové posouzení konkrétní zakázky.
Zbývá otázka, jestli to celé někdo natočí.
Jestli fanoušci uvidí i míchačku, rozhodla jedna věta v komentářích
Pod příspěvkem se podle Super.cz sešly reakce fanoušků, kteří chtějí vlogy ze stavby. Karásková v komentáři odpověděla: „Děkujeme! Myslím, že si na to musím založit YouTube.“ Žádný kanál s názvem a datem spuštění ale oznámený nebyl, jde zatím o reakci v diskusi.
Termín zahájení stavby veřejně nezazněl. Jisté je jen pořadí nejbližších dat: pozemek oznámili v říjnu 2026, Samhain je 31. října 2026 a 29. prosince 2026 má Muradov v Praze nastoupit na turnaji OKTAGON 100 proti Krzysztofu Jotkovi o pás střední váhy.
Co tedy přijde dřív: základová deska, nebo první video z míchačky? Zatím je hotový jedině ten klíč.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek