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Do Ulice vtrhne nová zásadní postava. Seriálová veteránka zatopí nové milostné dvojici

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Nekonečný seriál Ulice přivítá další důležitou hereckou posilu, která může navíc zásadně otřást jednou z hlavních dějových linek. Nováčkem v oblíbených kulisách je herečka Barbara Lukešová, která zasáhne do jednoho z nových vztahů.
Do Ulice vtrhne nová zásadní postava. Seriálová veteránka zatopí nové milostné dvojici

Do Ulice vtrhne nová zásadní postava. Seriálová veteránka zatopí nové milostné dvojici

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 12:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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