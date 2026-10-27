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Kvůli změnám financování médií hrozí stávka. Ozvali se brněnští studenti i rektoři

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Studenti Masarykovy univerzity vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli plánovaným změnám financování České televize a Českého rozhlasu. Obavy o nezávislost veřejnoprávních médií mají také rektoři brněnských vysokých škol a akademické senáty. Studenti hrozí stávkou, pokud vláda nezajistí ochranu médií.
Kvůli změnám financování médií hrozí stávka. Ozvali se brněnští studenti i rektoři

Kvůli změnám financování médií hrozí stávka. Ozvali se brněnští studenti i rektoři

Zdroj: Kateřina Pospěchová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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