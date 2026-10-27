Kvůli změnám financování médií hrozí stávka. Ozvali se brněnští studenti i rektoři

Studenti Masarykovy univerzity z iniciativy Média nedáme MUNI vyhlásili kvůli plánům na změnu financování veřejnoprávních médií stávkovou pohotovost. Protesty zaznívají také z dalších brněnských vysokých škol. Znepokojení nad případným oslabením veřejnoprávních médií vyjádřili rektoři Masarykovy univerzity i Vysokého učení technického, stejně jako některé akademické senáty. Vládní politici připravované kroky hájí, ohrožení nezávislosti médií podle nich nehrozí.
Iniciativa Média nedáme MUNI avizovala na síti Instagram stávku v případě, že zrušení koncesionářských poplatků postoupí ve Sněmovně do třetího čtení bez právně závazných záruk nezávislosti České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), případně pokud koalice zkrátí či obejde řádné projednání zákona nebo jinak ohrozí svobodu projevu, nezávislost médií a akademické svobody.
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Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš uvedl, že vývoj kolem veřejnoprávních médií sleduje s velkým znepokojením. Vyzval představitele zákonodárné i výkonné moci, aby postupovali s vědomím odpovědnosti za zachování demokratických hodnot a důvěry lidí v nezávislé instituce. „Nezávislá média nejsou výsadou jedné části společnosti ani nástrojem politické moci. Jsou službou veřejnosti a jednou ze záruk svobodné společnosti. Jejich ochrana je proto v zájmu nás všech,“ uvedl Bareš.
Znepokojení vyjádřil i rektor brněnské techniky Ladislav Janíček. Za zásadní považuje riziko nepřímého politického tlaku kvůli ekonomické závislosti médií na státním rozpočtu. „Překotné projednávání a omezování rozpravy v případě médií oslabují důvěru v záměry předkladatelů. Vyvolávají také důvodné obavy, zda nebude podobným způsobem projednávána i připravovaná změna zákona o vysokých školách a zda tím nebude ohrožena akademická samospráva a autonomie univerzit. Jde o varovnou situaci, která přesahuje samotné financování médií," napsal Janíček ve stanovisku.
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Z Masarykovy univerzity vzešla také petice studentů a pedagogů. Vyzývají vládu, aby stáhla návrh na zrušení poplatků, zastavila schvalování v současné podobě a zahájila odbornou a veřejnou debatu o budoucnosti médií veřejné služby. „Pokud vláda výzvu nevyslyší, podpoříme stávku zaměstnanců ČT a ČRo vyhlášenou na 3. listopadu a přistoupíme k dalším formám nenásilného občanského odporu,“ uvádí výzva, pod kterou bylo dnes kolem 10:00 zhruba 4450 podpisů.
K otevřené diskusi o návrhu zákona o médiích veřejné služby a taktéž o návrhu nového vysokoškolského zákona vyzvaly akademické senáty Janáčkovy akademie múzických umění. „Stávající způsob vedení dialogu vede k omezení dopadu možných připomínek a omezení vlivu dotčených institucí na konečnou podobu obou zákonů. Tento postup považujeme za zneužívání procesních možností připomínající řízenou sabotáž nezávislosti kultury a vysokého školství,“ uvedly senáty ve stanovisku.
Novela přesouvá financování obou médií na státní rozpočet. ČT i ČRo by příští rok získaly méně peněz, než letos plánují vybrat z poplatků. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve řekl, že financování obou médií bude nově garantováno přímo zákonem jako mandatorní výdaj a navázáno na inflaci.