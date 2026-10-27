Jihlavská nemocnice zavedla novou metodu stimulace srdce, je jediná na Vysočině

Jihlavská nemocnice zavedla novou metodu stimulace srdce, je jediná na VysočiněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jihlavská nemocnice zavedla novou metodu stimulace srdce, je jediná na VysočiněZdroj: Nemocnice Jihlava
Článek byl publikován 27.10.2026 11:48
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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