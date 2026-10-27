Aspiková miska s domácími rohlíky: Efektní retro klasika, která promění obyčejné pohoštění ve slavnostní tabuli

Když se chystá oslava nebo větší rodinné posezení, občas sáhnu po receptech, které už dnes působí trochu staromódně. V dobrém slova smyslu. Aspiková miska s domácími rohlíky je přesně ten případ. Dá se připravit dopředu, dobře se porcuje a díky vrstvám vajec, šunky, vypadá na stole upraveně i bez velkého zdobení. Když se k ní upečou měkké rohlíky, je z toho pohoštění, které zasytí, ale není zbytečně těžké. sterilované zeleniny a čirého aspiku
Jednou přijde víc
kapie, jindy okurek, někdy se spotřebuje zbytek , který zůstal po pařížského salátu chlebíčcích. Jen je dobré myslet na skládání do misky. Co se dá ke stěnám a na dno, to bude po vyklopení vidět nejvíc. U studeného pohoštění člověk jí trochu i očima, u aspiku možná ještě o něco víc.
Můj tip zní: Pokud chcete čistý řez a klid při servírování, nechte aspikovou misku v lednici do druhého dne. Po několika hodinách už drží, to ano, ale přes noc se zpevní líp a při krájení se vrstvy tolik neposouvají. Aspik má v české kuchyni své pevné místo
Aspikové misky, malé bábovičky i různé studené nářezy v rosolu byly dlouho součástí svátečního stolu. Nosily se na oslavy, dělaly se na Silvestra a nechyběly ani při návštěvách, kdy obyčejný chlebíček působil málo. U nás se nejvíc uchytila kombinace šunky, vajec, sterilované zeleniny a čirého rosolu. Je jednoduchá, srozumitelná a pořád funguje. Recept na retro aspikovou misku s měkkými rohlíky
Doba přípravy: 45 minut + chlazení Doba tuhnutí: nejméně 4 hodiny, lépe přes noc Počet porcí: 6 až 8 porcí Ingredience pro přípravu
Aspiková miska: 2 sáčky čiré želatiny na aspik 300 ml nálevu ze sterilované zeleniny 400 ml vody 4 ks vajec natvrdo 150 g šunky vcelku nebo plátků 200 g pařížského salátu 1 menší sklenice sterilované zeleniny 2 ks sterilovaných okurek 1 ks kapie pár snítek čerstvé petrželky nebo pažitky
Domácí rohlíky: 500 g hladké mouky 300 ml vlažné vody 25 g čerstvého droždí 1 lžička cukru 1 a 1/2 lžičky soli 30 ml oleje 1 ks vejce na potření Postup přípravy domácí aspikové misky s rohlíky
1.
Nejprve si připravte rohlíky. Do části vlažné vody rozdrobte droždí, přisypte cukr a nechte zhruba 10 minut vzejít kvásek. Do větší mísy dejte mouku, přidejte sůl, olej, zbytek vody a nakonec kvásek.
2.
Těsto zpracujte do hladka a pod utěrkou ho nechte kynout asi 45 minut. Potom ho rozdělte na 8 až 10 dílů. Každý díl rozválejte na trojúhelník a od širší strany ho stočte ke špičce.
3. Rohlíky přesuňte na plech vyložený pečicím papírem, potřete je
vejcem a nechte ještě asi 15 minut stát. Pečou se v troubě vyhřáté na 200 °C přibližně 15 až 18 minut, dokud nezezlátnou. Pak je nechte vychladnout na mřížce. Aspiková miska
4.
Vejce uvařte natvrdo, oloupejte a nakrájejte na plátky. Šunku stočte do menších válečků, okurky a kapii pokrájejte na tenčí kousky. Sterilovanou zeleninu slijte, nálev ale nevylévejte, bude se hodit do aspiku.
5. Podle návodu na obalu připravte
čirou želatinu ze směsi nálevu ze zeleniny a vody. Nevařte ji prudce. Stačí zahřát, dobře rozpustit a promíchat tak, aby tekutina zůstala čirá.
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6. Do misky nalijte tenkou vrstvu
aspiku a dejte ji asi na 15 minut do lednice. Tahle první vrstva je užitečná drobnost. Suroviny se pak při dalším skládání tolik nehýbou.
7. Na lehce zatuhlé dno začněte vrstvit
plátky vajec, kapii, sterilovanou zeleninu, okurky, pařížský salát a šunkové válečky. Pokud chcete, aby miska po vyklopení vypadala lépe, dejte ke stěnám nejdřív výraznější kousky, hlavně vejce, kapii a okurky.
8. Všechno pomalu zalijte zbytkem
želatinové směsi. Nespěchejte, lepší je nalévat po lžíci nebo přes naběračku. Vrstvy se tím méně poruší a pařížský salát nebude mít tendenci vyplavat nahoru.
9. Misku zakryjte a dejte pořádně vychladit. Nejlepší je
lednice přes noc, nejkratší rozumná doba jsou 4 hodiny. Delší chlazení aspiku prospívá, bývá pak pevnější. Foto: Cooky.cz, Aspikovou misku nechte vychladit ideálně přes noc.
10. Před podáváním ponořte dno misky na pár vteřin do
teplé vody, okraj opatrně objeďte nožem a aspik vyklopte na talíř nebo podnos. Podávejte s domácími rohlíky, případně s trochou hořčice a čerstvou zeleninou. Zbytky nechte v chladu a snězte ideálně do druhého dne. Foto: Cooky.cz, Podávejte s čerstvými domácími rohlíky. Ještě pár rad na závěr k aspikové misce bez nervů Pokud máte raději jemnější chuť, dejte o něco méně nálevu ze zeleniny a doplňte vodu. Aspik pak nebude tak kyselý. Pařížský salát raději netlačte až ke krajům misky. Po vyklopení udělají hezčí pohled vejce, kapie a okurky. Domácí rohlíky chutnají nejlépe v den upečení. Druhý den jim ale pomůže pár minut v troubě. Pokud si nejste jistí vyklápěním, použijte spíš nižší a širší nádobu než vysokou misku. Aspik se v ní rychleji vychladí, lépe se krájí a na stole působí uklizeněji.
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