Standa z Naked Attraction dosud nezažil vážný vztah. Vyvolená mu na rande navrhne pokračování na hotelu

Naked Attraction 3. díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 3. díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 3. díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 3. díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 3. díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 3. díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 3. díl, FOTO: distr. Óčko TV
Dvaadvacetiletý Standa přichází do seznamky Naked Attraction bez zkušeností s vážným vztahem. Budoucí krupiér hledá partnerku, která převezme dominantní roli. Při odhalování nahých těl ve studiu ale neskrývá překvapení. Překvapení z velkých předností
Dvaadvacetiletý Standa se učí na krupiéra a pracuje v casinu. Ve volném čase cvičí jógu a věnuje se bojovému umění Wing Chun. Do nahé seznamky přichází s konkrétním cílem. Dosud nezažil vážný vztah a hledá dominantní ženu, která bude mít hlavní slovo.
Pořad před natáčením nikdy neviděl. Když se před ním začnou odhalovat ženská těla, opakovaně pronáší zaskočené
„Ty bláho!“. Zaskočí ho především velká ženská ňadra. Zklidní se až po odhalení obličejů, kdy všechny účastnice označí za sympaťačky. Nejmladší účastnice a kolo štěstí
Do jednoho z boxů se postavila i devatenáctiletá Polka, nejmladší účastnice letošní sezony pořadu s podtitulem Holky to chtěj taky. Zkušenost s formátem už má z Polska. Do tamní verze Magia Nagości se sice přihlásila, skončila ale pouze jako náhradnice mimo televizní obrazovky.
Do výběru v českém studiu zasáhne kolo štěstí. Určuje, jak přesně budou dívky se Standou fyzicky interagovat. Dojde na drbání zad, pohlazení i plácnutí při takzvaném high five.
Smutek vyřazené motorkářky
Do finále nepostoupí motorkářka, která svého vyřazení lituje. Standa by se jí podle jejích slov líbil jako submisivní partner, což přesně ladí s jeho požadavky na dominantní ženu.
Před konečným rozhodnutím dostanou finalistky příležitost zhodnotit se navzájem. Jedna z nich při pohledu na soupeřku s ostravským přízvukem poznamená, že kdyby byla muž, vybrala by si ji. Pozornost se ale následně upře na Standu. Ženy chválí jeho postavu, ploché břicho, ramena, pozadí i výbavu.
Rande na hotelu
Po výběru vítězky přichází pro Standu zkouška. Vyvolená žena okamžitě přebírá iniciativu a názorně mu ukazuje, jak ji má správně chytit za ruku. Mladík situaci komentuje slovy, že už to začíná.
Na rande v oblečení se ukáže, že ačkoliv patří ke stejné generaci, názorově se v mnoha věcech rozcházejí. Schůzka vrcholí přímou nabídkou vítězky, aby společně pokračovali v noci na hotelu.
Třetí epizodu
uvede v premiéře Prima+ v úterý 27. října večer. V televizi ji odvysílá Óčko TV ve čtvrtek 29. října. Naked Attraction Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (Óčko TV, Prima+).