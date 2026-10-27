Policie letos v létě odhalila přes 600 dětí pod vlivem alkoholu, některé měly přes dvě promile

Policie letos v létě odhalila přes 600 dětí pod vlivem alkoholu, některé měly přes dvě promilePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
alkohol-vs-mladistvi—generovano-ai
Článek byl publikován 27.10.2026 08:44
S příchodem podzimu se dny zkracují a viditelnost na silnicích dramaticky klesá. Ranní mlhy, déšť a brzké...
V Česku se letos opět narodila vlčata. Hnutí Duha jejich přítomnost průkazně potvrdilo v Krušných horách...
Řidiči na dálnici D4 si tento týden musejí přičíst k cestě nějaký čas navíc. U Jíloviště v Praze-západ...
Letošní sucho dopadlo na jihočeské rybníky s nebývalou silou. Hladiny klesly na méně než polovinu běžného...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →