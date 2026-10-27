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Policie letos v létě odhalila přes 600 dětí pod vlivem alkoholu, některé měly přes dvě promile

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Dennívýzva
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Letošní letní policejní kontroly přinesly znepokojivá čísla. Od poloviny června do poloviny září policisté společně s celníky, hygieniky, obchodní inspekcí a sociálními pracovníky zkontrolovali…
alkohol-vs-mladistvi—generovano-ai

alkohol-vs-mladistvi—generovano-ai

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 08:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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