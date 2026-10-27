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Filip Turek rýpnul do demonstrantů na Malostranském náměstí. Připomněl, že poplatky chtěli zrušit i Piráti a ODS

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Dennívýzva
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Poslanec Filip Turek využil protest proti rušení koncesionářských poplatků k dvojímu úderu: zesměšnil demonstranty a vytáhl archivní kostlivce opozice.
Politik Filip Turek

Politik Filip Turek

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 12:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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