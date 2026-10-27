Filip Turek rýpnul do demonstrantů na Malostranském náměstí. Připomněl, že poplatky chtěli zrušit i Piráti a ODS

Možná změna financování veřejnoprávních médií způsobila poprask. VIP život zaznamenal, že na Malostranské náměstí v den projednávání bodu ve Sněmovně svolala protest iniciativa Média nedáme. Filip Turek na Instagram pověsil fotku s komentářem, že jde teprve o první čtení a že se o návrhu bude „demokraticky několikrát hlasovat, proto je potřeba demonstrovat“. Připojil slovo „demokraté“ v uvozovkách a doprovodil post třemi klaunskými emotikony. Pro eXtra pak přidal: „Je dobře, že demonstranti správné legislativní změně dělají reklamu.“ A zakončil úderem o „neprůhledných penězovodech“ a „aktivistech živících se protesty“.
Co přesně Turek řekl, a proč zmínil ODS a Piráty
Nejostřejší hrot jeho výroku nemířil na náměstí, ale do sněmovních lavic opozice. Turek připomněl, že rušení koncesionářských poplatků není vynálezem současné koalice. Piráti i ODS podle něj v minulosti pracovali se stejnou myšlenkou. Pirátský volební program z roku 2017 obsahoval jednoznačný slib: „Zrušíme koncesionářské poplatky. Příjem ČT a ČRo nahradíme pevným podílem na výběru DPH.“ ODS šla podobným směrem o osm let dříve. Ve volebním programu z roku 2009 strana psala, že „zváží zrušení koncesionářských poplatků a hrazení veřejné služby přímo ze státního rozpočtu prostřednictvím Rady veřejné služby“.
Obě strany dnes stojí na opačné straně barikády. ODS v dubnu zveřejnila výzvu vládě Andreje Babiše, aby rušení poplatků vyškrtla z programu, a spustila web Hlas pro rozhlas. Piráti už v březnu varovali, že financování ze státního rozpočtu „hrozí výpadkem financí i tlakem na nezávislost médií“. Rozdíl mezi tehdejšími a dnešními návrhy je podstatný:
- Piráti 2017 chtěli automatický podíl na DPH, tedy mechanismus, který by politikům nedovoloval každý rok škrtat rozpočet médií.
- ODS 2009 uvažovala o nové nezávislé Radě veřejné služby jako pojistce proti politickému tlaku.
- Současná koalice prosazuje přímé rozpočtové financování bez obdobných pojistek, což je právě bod, na kterém se obě opoziční strany dnes zastavují.
Protest, který přerostl v noční maraton
Demonstrace na Malostranském náměstí nebyla symbolická hlídka. Iniciativa Média nedáme ji svolala poté, co koalice prosadila přednostní projednání novely. Na demonstraci vystoupili lidé z kultury, médií i opoziční politici, reproduktory přenášely zvuk ze sněmovního jednání. Sněmovna nakonec hlasovala 24. října 2026 ve 4:36 ráno. Návrh na zamítnutí neprošel a sněmovní tisk 231 míří do výboru pro média a kulturu. Poplatky ale zatím nikdo neruší, zbývá druhé čtení, třetí čtení, Senát a podpis prezidenta. Podle iROZHLAS je nejdřívější reálný horizont přijetí první polovina roku 2027.
Turkův výstup kombinuje dvě roviny. Ta první je čistá provokace: klauni, uvozovky, nálepka „aktivisté živící se protesty“. Nikoho nejmenuje, žádnou organizaci neuvádí, formulace funguje jako politický šrapnel bez konkrétního cíle. Druhá rovina je kalkulovanější. Připomínkou archivních pozic ODS a Pirátů útočí na slabé místo opozice: kdo má právo moralizovat, když sám ještě nedávno navrhoval totéž? ODS i Piráti svůj obrat nijak neskrývají, jen ho rámují jinak: tehdy šlo o reformu s pojistkami, dnes jde o holé podřízení médií rozpočtovému kolečku.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Lucie Plíhalová