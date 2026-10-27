Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Lela Vémola otevřeně o nové lásce! Po Karlosovi přišla nečekaná slova

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Konec bouřlivého manželství, nový začátek a možná i další muž po jejím boku! Lela Vémola (37) po rozchodu s MMA zápasníkem Karlosem Vémolou (41) doslova září. Přestože má za sebou náročné životní období, dnes už se dívá do budoucnosti s úsměvem. A jak sama naznačila, dveře nové lásce rozhodně nezavírá!
Lela Vémola vypadala perfektně.

Lela Vémola vypadala perfektně.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 12:08

Reklama
Další články z Aplausin.cz
Lídu Baarovou zbavili svéprávnosti: Na sklonku života závěť přepsala na ctitele
Lídu Baarovou zbavili svéprávnosti: Na sklonku života závěť přepsala na ctitele
Láska, miliony a krutý vyhazov: Majitel Dermacolu vyrazil manželku z firmy, ta mluví o osobním vyřizování účtů!
Láska, miliony a krutý vyhazov: Majitel Dermacolu vyrazil manželku z firmy, ta mluví o osobním vyřizování účtů!

Jedna z nejvýraznějších tváří značky Dermacol Věra Komárová končí jako marketingová ředitelka. Dle svých...

Zuřivá přestřelka kvůli poplatkům za ČT: Taťána Malá se pustila do Fialovy vlády, schytala to i s dětmi a sousedy!
Zuřivá přestřelka kvůli poplatkům za ČT: Taťána Malá se pustila do Fialovy vlády, schytala to i s dětmi a sousedy!

Vládní koalice během minulého víkendu schvalovala zrušení koncesionářských poplatků, což v lidech vyvolalo...

Školní chaos, ostré hlášky a salvy smíchu! Jaromír Nosek jako ředitel na pokraji zhroucení
Školní chaos, ostré hlášky a salvy smíchu! Jaromír Nosek jako ředitel na pokraji zhroucení

Očekávaná premiéra nové komedie Volejte ředitele! proměnila sál v arénu nefalšovaného humoru a diváky...

Válka ve StarDance: Diváci se bouří proti Chlopčíkovi, Sandeva schytala tvrdou kritiku
Válka ve StarDance: Diváci se bouří proti Chlopčíkovi, Sandeva schytala tvrdou kritiku

Pohádkový večer StarDance se proměnil v pořádně nepříjemné drama! Herečka Sara Sandeva (29) si po boku...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

Všechny články tohoto autora →
Aplausin.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.