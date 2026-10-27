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Geniální nacistický patent bez ostychu odstartoval brutální éru legendárních sovětských pancéřovek RPG

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Před rokem 1943 znamenalo setkání osamoceného pěšáka s tankem téměř jistou smrt. Jednoduchá zbraň z lipské zbrojovky však změnila poměr sil na bojišti a zničující kumulativní paprsek propálil jakýkoliv spojenecký pancíř. Když se na východní frontě objevily sovětské střední tanky T-34 a těžké stroje KV-1,…
Německá jednorázová protitanková zbraň Panzerfaust vystavená ve válečném muzeu.

Německá jednorázová protitanková zbraň Panzerfaust vystavená ve válečném muzeu.

Zdroj: mattk1979 / Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 2.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 12:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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