Přítelkyně Lehečky procestuje svět, ale při každém letu trpí. Neumannová přiznala svůj největší strach

„Dneska jsem trpěla.“ Takhle stručně začala atletka a influencerka svůj instagramový příspěvek, který podle TN.cz vyšel 25. října. Přiznala v něm, že se bojí létat, a tentokrát vedle sebe neměla nikoho, komu by mohla mačkat ruku. Nešlo jen o houpání v mracích. Letadlo při klesání nedosedlo napoprvé, piloti přiblížení přerušili, stroj znovu nabral výšku a přistání zopakovali. Pro člověka, který se bojí už při běžném letu, je to scénář, na který se nedá připravit. Pro posádku jde o postup, který trénuje pravidelně. Mezi těmito dvěma pohledy se odehrává celý příběh.
Chvíle, kdy se letadlo místo dosednutí zvedne
Podle TN.cz se let odehrál v nepříjemném počasí a nepovedené první dosednutí bylo tím momentem, který Neumannovou vyděsil nejvíc. Kam přesně letěla, s jakou společností a jak dlouho nakonec trvalo, než letadlo dosedlo, veřejně neuvedla.
Ani nemusela. Kdo podobnou situaci zažil, ví, jak to vypadá z kabiny pro cestující. Letadlo už je nízko, za okénkem se blíží dráha, tělo se chystá na drncnutí podvozku. A místo něj přijde hukot motorů naplno a tah zpátky do sedadla. Nikdo zatím nic nevysvětluje. Pár desítek vteřin nejistoty.
Neumannová v příspěvku neprozradila, čeho přesně se při létání bojí. Neřekla, jestli jde o turbulence, uzavřený prostor, nebo představu nehody. Doložené je jen její upřímné „bojím se létat“ a fakt, že tentokrát to bylo horší než obvykle. Taková slova od ženy, která v letadle tráví velkou část roku, mají svou váhu.
Co se v kokpitu skutečně dělo
Manévr, který Neumannovou vyděsil, má v letectví vlastní jméno. Říká se mu nezdařené přiblížení, anglicky go-around. Americký letecký úřad ve svém vysvětlení manévru píše, že jde o bezpečný a rutinní postup. Pilot nebo řídící letového provozu přeruší přiblížení a letadlo se vrátí do výšky a nastavení, ze kterých může zahájit nové, bezpečné přiblížení.
Australský poskytovatel letových navigačních služeb Airservices Australia jde ještě dál. Výslovně uvádí, že nezdařené přiblížení není nouzový stav ani ohrožení bezpečnosti, i když cestující může pořádně vyděsit. Mezi nejčastější důvody řadí špatné počasí včetně silného větru při finálním přiblížení, ale třeba i překážku na dráze nebo letadlo, které ji ještě nestihlo opustit.
Logika je jednoduchá. Posádka neriskuje přistání za podmínek, které nejsou ideální. Raději obletí okruh a zkusí to znovu. Opakované přiblížení je tedy spíš doklad, že bezpečnostní systém funguje, než signál, že se něco řítí ke katastrofě.
Jenže tohle vysvětlení člověk s úzkostí potřebuje slyšet předem, ne si ho dohledávat po přistání. V sedadle se statistika neprožívá. Prožívá se žaludek.
Jedenáct měsíců na cestách
Proč tedy Neumannová létá tak často, když jí to dělá takové potíže? Odpověď má jméno Jiří Lehečka. Oba se dlouho znali přes tenis, vztah se postupně rodil přes zprávy na Instagramu a spolu jsou zhruba dva roky.
Sama Neumannová už v květnu fanouškům otevřeně popsala, jak takový vztah vypadá v praxi. Podle jejích slov pro iSport mají tenisté sezonu dlouhou jedenáct měsíců a jsou prakticky pořád pryč. Buď je s ním někde po světě, nebo se neuvidí. Svůj kalendář proto přizpůsobuje jeho turnajům. Díky němu se prý podívá „snad všude po světě“.
Romantická představa cestování mezi turnaji má ale i druhou stranu. Letos v říjnu Neumannová vyrazila na společenskou akci sama, protože Lehečka hrál v Asii. Serveru Super.cz řekla, že se za ním na turnaje snaží jezdit, ale má i školu, práci a vlastní povinnosti.
A konec října je pro tenisový svět cestovně jedno z nejnáročnějších období. Po asijské šňůře se karavana stěhuje do evropských hal:
|Termín
|Turnaj
|26. 10. až 1. 11.
|ATP 500 Vídeň a Basilej
|2. až 8. 11.
|Masters v Paříži
|15. až 22. 11.
|Turnaj mistrů v Turíně
|23. až 29. 11.
|Finále Davis Cupu v Boloni
Kdo chce v tomhle rytmu svého partnera vídat, musí do letadla. Znovu a znovu.
Strach, který se opakováním neztrácí
Mohlo by se zdát, že častým létáním si člověk na letadla zvykne. U aerofobie to ale tak automaticky nefunguje. Psychologové, které cituje agentura AP, popisují strach z létání jako úzkost spojenou se ztrátou kontroly, uzavřeným prostorem, startem a přistáním nebo s předchozím špatným zážitkem. Často se objevuje až v dospělosti a jeden nepříjemný let ho dokáže znovu rozdmýchat. Přesně takovým letem mohla být pro Neumannovou poslední cesta.
Neumannová není mezi známými tvářemi výjimkou. Herec Martin Dejdar přiznal dlouholetou fobii z létání, a přesto létá i do Ameriky. Hokejista Jaroslav Vlach kdysi pro web libereckého klubu řekl, že by raději jel deset hodin autobusem, než hodinu letěl. Jeho strach zesílil po letecké tragédii jaroslavských hokejistů.
Co odborníci lidem se strachem z létání doporučují:
- Dýchat s delším výdechem, který zklidňuje tělo rychleji než snaha „nemyslet na to“.
- Říct si o pomoc posádce. Palubní personál je na nervózní cestující zvyklý a umí vysvětlit, co se děje.
- Mít zapnutý pás po celou dobu sezení. Americký letecký úřad upozorňuje, že turbulence je běžná, ale riziková hlavně pro nepřipoutané.
- Zaměstnat pozornost, třeba počítáním nebo jednoduchým úkolem.
- U silné fobie zvážit terapii nebo kurz. Na pražském letišti fungují kurzy v prostorách Czech Aviation Training Centre, které pracují s psychikou i s vysvětlováním, jak letadlo funguje. Vyléčení ale neslibují.
Neumannová sama žádnou strategii nepopsala. Prozradila jen jedinou věc, která jí pomáhá: ruka blízkého člověka, kterou může stisknout.
Život po boku vrcholového tenisty na Instagramu vypadá jako nekonečná série letišť, hotelů a slunných kurtů. Za každou takovou fotkou ale může být let, při kterém Neumannová drží opěrky tak pevně, až jí zbělají klouby. A pak si koupí další letenku.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta