Reyes nepřestal útočit na Cormiera ani po výhře v kleci. Rozebral jeho komentář bod po bodu a nešetřil ho

Kop na hlavu, pád, několik úderů na zemi a konec. Dominick Reyes potřeboval na Azamata Murzakanova 2 minuty a 40 sekund, vrátil se mezi elitu polotěžké váhy a mohl si užívat nejlepší týden za poslední tři roky. Místo toho začal veřejně rozebírat, co se během jeho zápasu dělo u komentátorského stolku. Nejhůř dopadl Daniel Cormier, bývalý dvojnásobný šampion a jeden z nejslyšitelnějších hlasů organizace. Redakce MMAmag si proto Reyesovy výtky porovnala s výpisem jeho zápasů a s dostupnými žebříčky.
Vyhrál za 2:40 a stejně měl pocit, že mu něco ukradli
Dominick Reyes, 36letý americký bojovník v polotěžké váze do 93 kg s bilancí 17-5, porazil 24. října 2026 na turnaji UFC 333 v Abú Zabí Azamata Murzakanova, 37letého ruského bojovníka v téže divizi s bilancí 16-2. Podle Sherdogu šlo o technický knockout po kopu na hlavu a úderech v čase 2:40 prvního kola, zápas řídil rozhodčí Mike Beltran. Oficiální výpis UFC, tedy největší organizace smíšených bojových umění na světě, uvádí souboj jako střet sedmého muže pořadí divize s osmým.
Slavnostní nálada vydržela krátce. Reyes krátce po zápase na sociální síti označil Cormiera za „hejtra s nízkým IQ“. Komentátor podle serveru MMA Fighting odpověděl smířlivě slovy „Hele, Dome, uklidni se.“ a „Jsi mimo, kamaráde.“ Jenže jedním příspěvkem to neskončilo.
Tři hlasy u klece, tři známky a jedna nedostatečná
Reyes spustil vlastní sérii na YouTube s názvem The Commentary Scorecard. Z první epizody, kterou 26. října 2026 ocitoval server MMA Fighting, pochází tohle vysvědčení:
|Komentátor
|Známka od Reyese
|Hlavní důvod
|Paul Felder
|A
|držel se dění v kleci
|Jon Anik
|B/B+
|zmínka o Reyesově zdravotní pauze
|Daniel Cormier
|F+
|podle Reyese zaujatost a chybné detaily
Reyesovi konkrétně vadilo, že Cormier podle něj v přenosu tvrdil, že Murzakanov hned přešel do levého postoje. „Murzakanov je přirozený levák. Nikdy nenastupuje v pravém postoji,“ namítl Reyes. Anikovi vytkl připomínku krevních sraženin, kvůli kterým v roce 2022 pauzíroval; tenhle bod označil za vyčerpané téma.
Nejlépe se dá ověřit třetí výtka. Cormier podle Reyese řekl, že Američan teď konečně nastupuje proti soupeřům z pořadí. „Od té prohrané série jsem bojoval výhradně s bojovníky z pořadí,“ odpověděl Reyes. V bilanci na Sherdogu, kterou redakce MMAmag prošla, následovali po sérii 4 porážek Dustin Jacoby, Anthony Smith, Nikita Krylov, Carlos Ulberg, Johnny Walker a Azamat Murzakanov. U 5 z těchto 6 soupeřů redakce MMAmag doložila umístění v první patnáctce k datu zápasu. Největší minus si ale Cormier vysloužil za větu, která se netýkala ani jednoho z bojovníků.
Věta o rozhodčím, kterou Reyes nenechal projít
Cormier měl podle Reyesova převyprávění prohodit: „Mike Beltran mohl zápas zastavit kdykoliv, ale chtěl prostě vidět vraždu.“ Reyes tohle za vtip nepovažuje. Takové poznámky podle něj staví rozhodčí do role padouchů a končí to tím, že zkušený arbitr jako Herb Dean sklízí bučení a lidé ho obtěžují na ulici.
Šlo přitom o zápas dvou mužů z první desítky divize, kde se zastavení řeší o setinu přísněji. Výrok je uveden tak, jak ho zopakoval Reyes. Jestli to byl výbuch vítěze, nebo promyšlená kampaň, naznačil až následující den.
Za dva dny stihl Reyes změnit tón
ANALÝZA Mezi dvěma výroky téhož člověka leží 48 hodin. Krátce po zápase Reyes mluvil o „hejtrovi s nízkým IQ“. V citaci rozhovoru s Arielem Helwanim, kterou 27. října 2026 zveřejnil Sherdog, redakce MMAmag dohledala pasáž z 26. října a podstatně mírnější: „Mám DCho taky rád, myslím, že je nesmírně výřečný. Má dar řeči. Jen se musí zlepšit. Prostě nebuď zaujatý a buď opravdový.“
Z toho je vidět, o co Reyesovi jde. Ne o zničení jednoho komentátora, ale o pravidla hry. „Je čas pohnat tyhle lidi k odpovědnosti. Musíte si udělat rešerši, musíte být informovaní a musíte být nestranní,“ shrnul to podle MMA Fighting sám. Že nekope do všech, dokazuje i to, že za nejlepšího komentátora organizace označil Dominicka Cruze.
Bojovník, který se vyhrabal ze 4 porážek, si hlídá, jak se o něm mluví. Komentář pro něj není kulisa, ale součást příběhu, který rozhoduje o dalším zápase. Mimochodem, ve stejné divizi se pohybuje i český bojovník Jiří Procházka: v oficiálním pořadí UFC k 27. říjnu 2026 je druhý a Reyes osmý, v nezávislém žebříčku Sherdogu ze 26. října 2026 je Procházka čtvrtý a Reyes šestý. Červenou propisku zatím Američan neodložil.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková