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Lanovku na Sněžku čeká podzimní odstávka

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Kabinová lanovka na Sněžku omezí od 2. listopadu svůj provoz kvůli plánované podzimní údržbě. Odstávka potrvá do 18. prosince včetně, přičemž lanovka bude jezdit…
lanovka-snezka

lanovka-snezka

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 08:58

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