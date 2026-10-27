Lanovku na Sněžku čeká podzimní odstávka

Kabinová lanovka na Sněžku omezí od 2. listopadu svůj provoz kvůli plánované podzimní údržbě. Odstávka potrvá do 18. prosince včetně, přičemž lanovka bude jezdit pouze o víkendech a ve dnech 11. až 17. listopadu, vždy v závislosti na počasí. Informoval o tom vedoucí provozu lanové dráhy Jiří Špetla.
Hlavním úkolem techniků budou revize baterií podpěr na prvním úseku. „Chceme dokončit revize baterií podpěr na prvním úseku. Teď na podzim bychom chtěli udělat poslední tři podpěry," popsal Špetla. Kromě toho čekají lanovku i běžné servisní úkony vyplývající z pokynů výrobce a platné legislativy. Podzimní odstávky nejsou u krkonošských lanovek ničím neobvyklým, ve všední dny v tomto období omezují provoz z podobných důvodů i další zařízení v regionu.
Lanovka, která patří městu Pec pod Sněžkou, je v provozu na prvním úseku od prosince 2013, druhý úsek z Růžové hory na vrchol byl zprovozněn v únoru 2014. Nahradila původní dvousedačkovou konstrukci z roku 1949 a nabízí čtyřmístné uzavřené kabiny při zachování stejné přepravní kapacity.
Druhý horní úsek lanovky bývá kvůli klimatickým podmínkám na Sněžce mimo provoz častěji než první. Hora s nadmořskou výškou 1603 metrů svým tvarem trojbokého jehlanu čnícího nad krkonošské hřebeny do volné atmosféry vykazuje extrémní klimatické podmínky, které neodráží typické počasí v Krkonoších. Horní úsek se kvůli větru nerozjel ani v pondělí ráno, přičemž provoz je možný do rychlosti větru 60 kilometrů za hodinu.
V pondělí ráno dosáhl vítr na Sněžce v nárazech rychlosti přes 75 km/h, teplota na vrcholu se pohybovala okolo minus 2,5 stupně Celsia, pocitová teplota ale klesla na minus 12 stupňů. V neděli přitom měřicí stanice poštovny Anežka zaznamenala nárazy větru přes 160 km/h, tedy výrazně nad hranicí orkánu stanovenou na 117,7 km/h.
V nedalekém SkiResortu Černá hora – Pec pod Sněžkou bude kabinová lanovka z Janských Lázní na Černou horu v plném denním provozu do 1. listopadu. Poté přejde na víkendový režim doplněný o dny 16. a 17. listopadu, ostatní lanovky ve SkiResortu v listopadu nepojedou vůbec. Zahájení zimní sezony resort plánuje na pátek 27. listopadu.
Zdroj: autorský text / ČTK