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Běžné polévání skla horkou vodou z konvice představuje obrovské riziko. Okno totiž rychle praskne

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Přijít ráno k vymrzlému autu a vší silou škubnout za kliku dveří je nejrychlejší cesta k utrženému těsnění a ulomenému plastu. Zjistěte, jak dveře bezpečně uvolnit pouhým zatlačením dlaní a jak pryž před mrazem ošetřit.
Automobil pokrytý silnou vrstvou jinovatky a námrazy po ranním mrazu na parkovišti.

Automobil pokrytý silnou vrstvou jinovatky a námrazy po ranním mrazu na parkovišti.

Zdroj: W.carter / Wikimedia CC0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 27.10.2026 12:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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