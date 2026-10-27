Běžné polévání skla horkou vodou z konvice představuje obrovské riziko. Okno totiž rychle praskne

Přijít v ranním spěchu k promrzlému automobilu, stisknout dálkové zamykání a vší silou zatáhnout za kliku dveří je spolehlivý reflex většiny řidičů. Když se však dveře nehnou ani o milimetr a člověk zabere celou vahou těla, ozve se hlasité lupnutí následované drahým překvapením.
Podzimní výkyvy teplot spojené s večerním deštěm a následným nočním vyjasněním vytvářejí pro motoristy dokonalou past. Voda ze srážek a tajícího sněhu zateče do mikroskopických pórů pryže i do zámkových mechanismů. Jakmile teplota klesne k nule, vzniklý led funguje jako vteřinové lepidlo. Jak ve svých zimních bezpečnostních výzvách zdůrazňuje
tým dopravní bezpečnosti BESIP v zásadách pro přípravu vozidla, zanedbaná údržba karoserie před zimou dokáže vůz vyřadit z provozu dřív, než vůbec vyjedete na silnici. Proč tahání za kliku likviduje moderní automobily
Konstrukce těsnění moderních vozidel je technologicky velmi složitá. Nejde o obyčejnou plochou gumu, ale o duté profily z pěnové pryže EPDM doplněné sametovými břity. Tyto břity mají za úkol těsnit proti vodě a izolovat aerodynamický hluk při dálničních rychlostech. Když voda mezi karoserií a pryží zmrzne, drží těsnění obrovskou plochou několika stovek čtverečních centimetrů. Pevnost ledu ve smyku je překvapivě vysoká.
Plastová klika dveří v mrazu zkřehne a prudké trhnutí ji dokáže bez varování vylomit.
Když řidič škubne za kliku, působí tahová síla přímo proti vlepenému profilu. Pryž se v nejslabším místě vytrhne z plechové drážky nebo se její dutá komůrka podélně roztrhne. Výsledkem je trvalé poškození, které se při vyšších rychlostech projeví nepříjemným pískáním větru a zatékáním vody do interiéru. Ještě horší je situace u moderních vozů s bezrámovými okny. U těchto modelů musí řídicí jednotka při zatažení za kliku bleskově spustit boční sklo o patnáct milimetrů dolů. Pokud je sklo v horní vodicí liště přimrzlé, silový tah spolehlivě spálí motorek stahovačky nebo přetrhne vodicí lanko.
Pozor si musíte dát také na samotné těsnění stíracích lišt na čelním skle, kde platí podobné fyzikální principy, jak vysvětlujeme v článku o tom,
proč se nevyplácí zvedat stěrače před ranními mrazy a jak chránit dešťový senzor.
Stříkání oleje do zámku před zimou škodí. V mrazu zalepí vložku a zlomí klíč Záchranný trik: Zatlačení dlaní po obvodu rámu
Správné řešení nevyžaduje hrubou sílu v tahu, ale chytré využití tlaku. Místo abyste kliku tahali k sobě, opřete se oběma dlaněmi do horního a bočního kovového rámu dveří. Plynule a pevně zatlačte dveře směrem dovnitř do karoserie. Tento pohyb stlačí dutý profil těsnění o několik milimetrů do hloubky.
Pevné zatlačení na rám dveří dlaní rozdrtí ledovou krustu a umožní bezpečné otevření.
Křehká ledová krusta sevřená mezi plechem a pryží se v tlaku okamžitě rozdrtí a popraská na tisíce drobných střepů. Postupujte s dlaněmi podél celého obvodu dveřního rámu shora dolů. Jakmile uslyšíte charakteristické praskání drceného ledu, můžete vzít za kliku a dveře se otevřou naprosto hladce a bez sebemenšího odporu. Pokud ani to nezabere, vyzkoušejte zadní dveře nebo stranu spolujezdce. Bývají v závětří a přimrzají výrazně méně.
Zároveň se vyvarujte další nebezpečné chyby v podobě polévání dveří horkou vodou z varné konvice. Prudký teplotní šok dokáže během zlomku vteřiny roztříštit kalené boční okno na tisíce kousků, jak podrobně rozebíráme v návodu,
jak bezpečně odmrazit sklo auta bez poškození laku a prasklin. Voda navíc po minutě na mrazivém plechu opět ztuhne a vytvoří ještě silnější ledovou bariéru.
Způsob řešení zamrzlých dveří Riziko pro vozidlo a materiál Správný a šetrný postup Prudké rvaní za kliku vší silou Utržení těsnění, ulomení plastové kliky Pevné zatlačení dlaní po obvodu rámu dveří Polévání horkou vodou z konvice Prasknutí bočního skla tepelným šokem Použití chemického rozmrazovače nebo vlažné vody v sáčku Kopání do spodní hrany dveří Promáčknutí prahů a poškození laku Zkusit otevřít jiné dveře na závětrné straně auta Zámkový rozmrazovač v autě Nemožnost dostat se k přípravku Mít rozmrazovač v kapse kabátu nebo doma v předsíni Pravidelné podzimní mazání pryže Žádné, prodloužení životnosti těsnění Aplikace jeleního loje, glycerinu nebo silikonového tuku Čím těsnění ošetřit a jaké přípravky vynechat
Nejlepší obranou proti rannímu zamrznutí je včasná prevence. Než udeří trvalé noční mrazy, vezměte hadřík z mikrovlákna a teplou vodu s kapkou saponátu. Důkladně očistěte gumové profily po celém obvodu všech čtyř dveří i pátých dveří kufru. Prach, silniční špína a zbytky pylu fungují jako knot, který v pórech drží vlhkost. Teprve po úplném vyschnutí naneste ochrannou vrstvu.
Oblíbený silikonový olej ve spreji sice funguje, má však podstatnou nevýhodu. Při stříkání znečistíte čalounění sloupků i skla, kde zanechává mastné šmouhy, které se za deště špatně stírají. Daleko lepší volbou je tuhá tyčinka na těsnění dveří, čistý lékařský glycerin z lékárny nebo poctivý jelení lůj. Tyto tuky vytvoří na povrchu trvanlivý vodoodpudivý film, udrží pryž vláčnou a spolehlivě zabrání tomu, aby se kapky vody spojily s lakem karoserie.
Stříkání oleje do zámku před zimou škodí. V mrazu zalepí vložku a zlomí klíč
Nezapomínejte, že funkčnost otevírání dveří vyžadují i dopravní předpisy. Podle prováděcí
vyhlášky č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel, musí být všechny dveře vozu snadno a spolehlivě otevíratelné zevnitř i zvenčí pro případ nehody či nouzového opuštění. Stejně tak ustanovení § 5 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ukládá řidiči zkontrolovat stav vozidla před zahájením jízdy. Jak dále v technických souhrnech připomíná BESIP k technickému stavu vozidel, čistý a funkční automobil je základem bezpečné zimy. Pár minut podzimní péče o gumové lišty vám ušetří zbytečný ranní vztek i nechtěné výdaje za drahé opravy karoserie. Zdroje fotografií namrzle_auto_ranni_mraz_jinovatka_dvere: W.carter / Wikimedia CC0 klika_dveri_auta_primrzly_zamek_mechanismus: WikiGrower1 / Wikimedia CC BY 4.0 ledova_krusta_okno_ram_dveri_auta_mraz: liz west / Wikimedia CC BY 2.0