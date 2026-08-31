Jablečná povidla podle rodinného receptu: Hustá domácí dobrota do buchet i na chleba

Jakmile se podzim přihlásí o slovo a
jabloně na zahradě se prohýbají pod úrodou, je ten nejvyšší čas pustit se do přípravy zásob na zimu. Tento skvělý recept na se u nás dědí z generace na generaci a je prověřený mnoha léty poctivého vaření. Výsledkem jsou jablečná povidla nádherně hustá, přirozeně sladká povidla s lehkým navinulým tónem, která využijete do tradičních českých buchtiček, na nadýchané i jen tak na krajíc čerstvého vdolky chleba s namazaným máslem.
Celý trik spočívá v odležení nastrouhaných s trochou octa přes noc, díky čemuž ovoce krásně zkřehne, pustí šťávu a získá jablek neuvěřitelně hlubokou chuť.
Můj tip zní: Abyste poznali ten správný moment, kdy jsou povidla dokonale uvařená, naberte je na vařečku a otočte ji dnem vzhůru: správně zredukovaná povidla z vařečky vůbec nespadnou a pevně drží. Recept na tradiční jablečná povidla bez zavařování
Celkový čas tepelné úpravy a vaření pokrmu: 135 minut Ingredience potřebné k přípravě
Základní suroviny: 5 kg loupáných a nastrouhaných jablek (čistá váha po očistění) 1/8 l octa (125 ml) 1 kg cukru krupice Postup při přípravě rodinných jablečných povidel
1. Šťavnatá jablka důkladně oloupejte, zbavte jádřinců a nastrouhejte na hrubém struhadle tak, abyste získali přesně 5 kg čisté jablečné hmoty.
2. Nastrouhaná jablka vložte do velkého nerezového hrnce, zalijte
octem, důkladně promíchejte vařečkou a nechte v chladu odležet do druhého dne.
3. Druhý den hrnec postavte na plotnu a začněte vařit na mírném ohni za stálého míchání.
4. Jakmile jablka po delším vaření změknou, rozpadnou se a směs začne výrazně houstnout, přisypte
cukr krupice.
5. Za stálého míchání vařte povidla dále na mírném ohni, dokud se cukr zcela nerozpustí a hmota nezíská tmavší barvu a velmi hustou konzistenci.
Pruhované kynuté rohlíčky s tvarohem i jablečnými povidly, s jakými uspějete i na svatební hostině
6. Správnou hustotu povidel vyzkoušejte tak, že je naberete na dřevěnou vařečku a otočíte ji dnem vzhůru – povidla musí pevně držet a nesmí spadnout.
7. Ještě horká povidla ihned opatrně plňte do čistých, vyhřátých a suchých sklenic.
8. Okraje sklenic otřete utěrkou, pevně uzavřete víčky a sklenice otočte dnem vzhůru.
9. Sklenice nechte v této poloze zcela vychladnout a již dále nezavařujte.
Foto: Cooky.cz, Recept na jablečná povidla Tipy redakce: K přípravě povidel vybírejte spíše podzimní a navinulejší odrůdy jablek, které mají vyšší obsah pectinů a skvěle želírují. Ocet v receptu funguje jako skvělý konzervant a zároveň pomáhá udržet krásnou barvu jablek bez zbytečného tmavnutí při odležení. Míchání nepodceňujte zejména v závěrečné fázi po přidání cukru, kdy má hustá jablečná hmota tendenci rychle se připalovat ke dnu hrnce. Pokud chcete povidla ještě více provonět, můžete při vaření přidat špetku mleté skořice nebo svitek celé skořice, který před plněním vyjmete. Horké sklenice plňte téměř po okraj a po otočení dnem vzhůru je můžete přikrýt utěrkou, aby chladly pozvolna a víčka dokonale přilnula.
Pečená švestková povidla připomínají, že nejlepší zásoby na zimu vznikají z obyčejného ovoce
Kynuté koláče s povidlovým středem a skořicovou drobenkou: Jízdenka na stroj času směr dětství