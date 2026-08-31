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„Tohle bych si do bytu nikdy nedala,“ říká bytová designérka. Češi za to přitom utrácejí tisíce

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Za některé věci jsme ochotni zaplatit obří částky, protože vypadají luxusně, jsou právě v módě nebo nás zaujmou v koupelnovém či kuchyňském studiu. Jenže to, co vypadá skvěle na první pohled, nemusí stejně dobře fungovat při každodenním používání.
nepohodlná sedačka

nepohodlná sedačka

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

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