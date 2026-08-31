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Kdo měl v 80. letech magnetický penál, byl král. Dnes ho prodáte za tisíce

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Osmdesátá léta charakterizoval penál, který jste prostě museli mít. Byl hranatý, polstrovaný a plný krabiček, jejichž jednotlivá dvířka se zavírala na magnet. Vůbec nevadilo, že v aktovce zabíral více místa než cokoliv jiného. Byl to hit. Většinou se k nám dovážel z Číny.
Kdo měl v 80. letech magnetický penál, byl král. Dnes ho prodáte za tisíce

Kdo měl v 80. letech magnetický penál, byl král. Dnes ho prodáte za tisíce

Zdroj: vygenerováno pomocí AI: OpenAI, ChatGPT, redakce
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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