Kdo měl v 80. letech magnetický penál, byl král. Dnes ho prodáte za tisíce

Ještě dnes tento retro skvost můžete na aukčních serverech koupit či prodat za stovky až tisíce korun.
Magnetický penál sázel na barevnost, přičemž „holčičích“ verzí bylo znatelně více než chlapeckých. Kluky povětšinou nechával chladným, objevoval se maximálně v modrých barvách, ale holky se předháněly v princeznovských a růžových motivech.
Říkalo se mu také "čínský penál"
Měl i svůj název, pod kterým ho znali především rodiče. Říkalo se mu "čínský penál", přičemž některé opravdu měly čínské motivy a pohádkové postavičky. A ano, pokud se ptáte, jestli byl v Asii populární, tak zcela určitě! Japonské a asijské děti je milovaly a často na nich byly oblíbené postavičky ze seriálů. Penál by oboustranný, z jedné strany měl přihrádky na pera a tužky, gumy a ořezávátko. Z druhé strany byl prostor pro pastelky. Držáky na tužky a pastelky se daly použít jako stojánek, takže jste měli o tužkách přehled.
Odkud se k nám magnetické penály dostaly?
Tyto penály se k nám dostávaly většinou z východních trhů, na většině byl nápis Made in China nebo Korea. Vozily se přes obchodní sítě jiných socialistických zemí nebo přímo z Asie. K dostání byly v papírnictvích a velkých obchodních domech typu Prior, ale vyžadovalo to trochu shánění a pobíhání nebo známosti, protože šlo o podpultové zboží. Populární byly zejména v 80. letech a po revoluci na začátku 90. let, kdy se na nich objevovaly mimo jiné i želvy Ninja.
Proč byly oblíbené?
Nešlo zdaleka jen o to, že někdo má "čínský penál", a tím se výrazně odlišuje od ostatních. Pomineme-li lehkou nevýhodu, že byl přece jen trošku neskladný a zabíral víc místa, pak měl tento magnetický penál i mnohé výhody. Tužky v něm byly lépe chráněné před nárazy učebnic v aktovce. Stojánek výrazně usnadňoval vytahování tužek a pastelek, takže se tak často nepolámaly. A velkou výhodou byla přihrádka na ořezávatko a gumu. Obě drobnosti tak měly své vlastní místo a neztratily se v útrobách kožených a textilních penálů.
Povrch se někdy trhal
Nevýhodou byl polstrovaný povrch. Byl měkoučký a jemný a při delším nebo nešetrném používání se mohl začít trhat podobně jako kožena na gauči. Když už se to stalo, co se dalo dělat. Kousek izolepy to spravil. Ostatně éru magnetických penálů velmi brzy vystřídal trend taštiček a "etue". U nás vydržel tento hranatý trend i přesto několik let.
Sběratelé je milují a dodnes se s nimi čile obchoduje
Dodnes jsou tyto penály populární a sběratelé je milují. Pokud tedy takový najdete na půdě nebo ve starém šuplíku, rozhodně ho nevyhazujte. I poškozený bude mít hodnotu několika stovek korun, v parádním stavu se dostanete i na několik tisícovek. Vy budete mít peníze navíc a sběratel velkou radost. Nemáte doma nějaký?
Zdroje článku: etsy, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková