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„Jsem rád, že jsem jim zavřel pusu.“ Český talent si prošel v Americe peklem. Pak popsal, co mu na publiku vadilo

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Dvě hodiny a sedmnáct minut, davy nepřejících fanoušků a soupeř, který mu po mečbolu nechtěl podat ruku. Dalibor Svrčina prošel kvalifikací US Open a poprvé v kariéře si zahraje hlavní soutěž v New Yorku.
„Jsem rád, že jsem jim zavřel pusu.“ Český talent si prošel v Americe peklem. Pak popsal, co mu na publiku vadilo

„Jsem rád, že jsem jim zavřel pusu.“ Český talent si prošel v Americe peklem. Pak popsal, co mu na publiku vadilo

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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