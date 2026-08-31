„Jsem rád, že jsem jim zavřel pusu.“ Český talent si prošel v Americe peklem. Pak popsal, co mu na publiku vadiloPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
„Jsem rád, že jsem jim zavřel pusu.“ Český talent si prošel v Americe peklem. Pak popsal, co mu na publiku vadilo
Před losem mluvilo vedení Slavie o tom, že v Lize mistrů chce konečně zvítězit. Po losu přišla studená...
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