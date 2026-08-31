Tisíce českých hitů jsou zahraničními předělávkami, o krádež ale nešlo. Gott s Vondráčkovou chtěli stejný hit od ABBY

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Tisíce českých hitů jsou zahraničními předělávkami, o krádež ale nešlo. Gott s Vondráčkovou chtěli stejný hit od ABBYPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Legendární české hity pravidelně vznikaly prostým převzetím cizích melodií. Pozadí tvorby našich nejslavnějších písní skrývá jednu podstatnou drobnost.
Karel Gott
Zdroj: FOTO:František Ortmann, Copyrighted free use, via Wikimedia Commons
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