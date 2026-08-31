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Muž s mercedesem se od čerpací stanice rozjel s tankovací pistolí v nádrži

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Dennívýzva
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Škoda dvě stě tisíc je po nepozornosti, ke které došlo v sobotu 29. srpna odpoledne na čerpací stanici ve Vílanci. Věc řešili policisté.
Muž s mercedesem se od čerpací stanice rozjel s tankovací pistolí v nádrži

Muž s mercedesem se od čerpací stanice rozjel s tankovací pistolí v nádrži

Zdroj: Marie Buláková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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