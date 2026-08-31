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Nejočekávanější filmy zbytku roku 2026: Návrat Avengers, třetí Duna i životní role Toma Cruise

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Do konce roku nám zbývají poslední čtyři měsíce, a i když se může zdát, že největší události roku v podobě Odyssey či nového Spider-Mana máme za sebou, není tomu tak. A rozhodně nás nečekají měsíce filmového sucha a dlouhé čekání na třetí Dunu či Avengers: Doomsday, jak si mnozí myslí. Filmový podzim i závěr roku toho nabídnou mnohem více. Ne vždy půjde o vyložené kinotrháky, ale zajímavých či ambiciózních titulů, které volají po návštěvě kina, dostaneme víc než dost. Zde proto naleznete desítku nejlákavějších titulů, od nichž si do konce roku slibujeme nejvíce.
Nejočekávanější filmy zbytku roku 2026: Návrat Avengers, třetí Duna i životní role Toma Cruise

Nejočekávanější filmy zbytku roku 2026: Návrat Avengers, třetí Duna i životní role Toma Cruise

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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