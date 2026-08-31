Nejočekávanější filmy zbytku roku 2026: Návrat Avengers, třetí Duna i životní role Toma Cruise

A začneme zmíněným blockbusterem, který má asi jako jediný šanci ještě letos dohnat megaúspěšného Spider-Mana a trhnout komerční jackpot. Zlatá éra Marvelu se sice zdá být za námi, právě sukces pavoučího muže ale ukazuje, že hlad po těch největších značkách přetrvává, čehož by měli být noví Avengers dle předprodejů důkazem. Skupina superhrdinů, mezi něž budou tentokrát patřit Thor, Fantastická čtyřka či Thunderbolts, zakončí multivesmírnou ságu opulentním střetem s mocným záporákem Dr. Doomem v podání nikoho jiného než Roberta Downeyho Jr. Slavní hrdinové znovu potkají známou tvář, jen v podobě, v níž by ji nečekali. A nebude u toho chybět ani Steve Rogers, X-Meni včetně Wolverina či dokonce Deadpool. Bude z toho v režii bratrů Russoových návrat na vrchol, nebo naopak až příliš velký komiksový mišmaš?
O něco větší filmařské, a rovnou oscarové ambice má novinka Digger. Tom Cruise chce dostat vytouženého hereckého Oscara, a tak spojil své síly s dvojnásobným držitelem nejprestižnější filmové ceny Alejandrem Gonzálezem Iñárrituem, aby spolu natočili šílenou politickou satiru, kvůli níž se Tom Cruise zase jednou oddal divoké práci maskérů a změnil se k nepoznání. A k tomu se po herecké stránce vydal totálně mimo svou aktuální akční škatulku a dle trailerů se naprosto utrhl ze řetězu. Coby extravagantní ropný magnát musí odvrátit ekologickou katastrofu, kterou sám způsobil, a společně s prezidentem v podání Johna Goodmana se zaplete do šílených politických bojů. Bude z toho opravdu vytoužený herecký Oscar?
Do velkolepého finále doputuje o Vánocích sci-fi epos z dílny Denise Villeneuvea, který zřejmě velkolepým a audiovizuálně znovu maximálně vtahujícím způsobem uzavře příběh vesmírného Mesiáše Paula Atreida (Timothée Chalamet), jenž nemilosrdně vládne celému vesmíru a dobývá jednu planetu za druhou. Jenže nepřátelé nespí, pletichy se kují i mezi jeho nejbližšími a známý antihrdina bude čelit novým hrozbám. Kartami může zamíchat např. zabiják Scytale (Robert Pattinson), Paulova oficiální manželka Irulan (Florence Pugh), klon Duncana Idaha Hayt (Jason Momoa) i milovaná Chani (Zendaya). Po Odyssee se tu nejspíš blíží další filmařská událost, kterou bude nutné vidět v IMAXu.
V listopadu by nás mohl čekat také jeden velký filmový návrat. O svůj velký comeback z hollywoodského zapovězení se totiž pokusí samotný Johnny Depp, který vsadí na svou hereckou jistotu. V nové adaptaci Vánoční koledy od Charlese Dickense promění ikonického mrzouta a škrta Ebenezera Scrooge ve svou tradičně excentrickou a přepálenou postavičku, to vše nezvykle v rukách dosud hororového režiséra a známého experimentátora Ti Westa. Sázka na prověřenou Deppovu polohu by ale mohla u diváků snadno zabrat a West snad ještě schovává i jiné trumfy v rukávu.
Fanoušky festivalových dramat v kinech od října semele mrazivé drama Fjord, které již stačilo získat prestižní Zlatou palmu v Cannes i sklidit ovace v Karlových Varech, a je vysoce pravděpodobné, že o snímku hodně uslyšíme i v nadcházející oscarové sezóně. Režisér Cristian Mungiu nám předkládá mrazivý příběh nábožensky založených manželů, jimž jsou v Norsku kvůli podezření z fyzického týrání odebrány jejich děti. Spor záhy přerůstá v rozsáhlý společenský konflikt a vypjatý, i když scenáristicky hezky nečernobílý střet konzervatismu a přílišného progresivismu. Fjord ale naštěstí není jen obžalobou norského systému, ale komplexním scenáristickým dílem, u něhož vám bude často hodně úzko.
Fanoušky filmové nostalgie a Sylvestera Stalloneho by měl do kin nalákat snímek o vzniku nejslavnějšího filmového boxera světa, Rockyho Balboy. Režisér oscarové Zelené knihy Peter Farrelly nám nabídne příběh o vzniku legendárního filmu, který vznikl jen díky vytrvalosti a odhodlání tehdy neznámého italského hřebce. Trailer láká na strhující feel-good příběh s parádní dobovou atmosférou a až nečekaně přesným Anthonym Ippolitem, který si dokonale osvojil Stalloneho grimasy i akcent.
Mezi další velké hororové nářezy roku by se měl po Posedlosti či Backrooms zařadit také nový Resident Evil, který si vzal na paškál režisér oceňované Hodiny zmizení Zach Cregger. Tvůrce se však naprosto odpoutává od akčních blbin s Millou Jovovich a do velké míry i herních předloh a přichází s vlastním příběhem o kurýrovi, který má doručit zásilku do Raccoon City. Zdánlivě obyčejný džob se ale samozřejmě změní v boj o holý život plný zombíků a maximální intenzity, která by nás měla totálně zavrtat do sedačky.
O pokračování výtečného dramatu Sociální síť o vzniku Facebooku se mluví už přes deset let. A to čekání bylo tak dlouhé, že se projektu nakonec místo Finchera ujal původní scenárista Aaron Sorkin. Ten nám přináší další životní kapitolu Marka Zuckerberga, tentokrát v podání Jeremyho Stronga. Snímek se bude zabývat kauzou tzv. The Facebook Files o snaze bývalé zaměstnankyně Facebooku Frances Haugen (Mikey Madison) a ambiciózního reportéra (Jeremy Allen White), kteří se rozhodnou odhalit řadu přísně střežených tajemství internetového giganta. Čeká nás opět dialogově i filmařsky vypiplaná záležitost jako v případě prvního dílu?
O probulené kapesníčky budou v září usilovat Brad Pitt a režisér David Ayer v survival dramatu o bývalém vojákovi, který skončí se svým armádním psem uprostřed nelítostné divočiny a snaží se za každou cenu najít cestu ven. Přímočarý příběh stojí v traileru nejen na Pittově charismatu, ale zejména na jeho silném poutu s psím parťákem, jenž bude hrát ve snímku stejně důležitou roli. Čeká nás mix emocionálního dojáku s napínavým bojem o přežití, jemuž snad nezlomí vaz přílišný patos.
Pozici animované události roku bude chtít atakovat Wildwood, v němž budou tvůrci kultovní Koralíny navazovat na kouzlo stop-motion animace tím nejvelkolepějším a také nejkouzelnějším způsobem. Příběh mladé Prue, která se vydá do kouzelného lesa hledat uneseného brášku, nabídne kombinaci pohádkového příběhu s temnými podtóny okolo ztráty dítěte. Ohromující upoutávky, které na YouTube trhají rekordy, lákají na silnou animovanou jízdu, v níž je každý záběr patřičně vypiplán. Tady se možná rýsuje jeden ze současných vrcholů stop-motion animáků.
Podívejte se také na náš žebříček nejočekávanějších filmů zbytku roku podle databáze Kinoboxu.
Zdroj: Kinobox