Brněnská ulice je opět otevřená, přibyl v ní jízdní pruh pro autobusyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Brněnská ulice je opět otevřená, přibyl v ní jízdní pruh pro autobusy
Europoslankyně a krajská zastupitelka za hnutí ANO Jana Nagyová je v kauze Čapí hnízdo vinna. Vrchní soud v...
Po největších opravách v historii se opět otevírá Bazén Evžena Rošického v krajském městě Vysočiny....
S novým školním rokem začne v Jihlavě v Kosovské ulici týdenní oprava povrchu. Ta se částečně dotkne také...
V blízkosti hlavního vstupu do jihlavské zoologické zahrady se nachází výběh, v němž bydlí surikatí rodina....
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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