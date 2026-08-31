Boj o život na dovolené. Jan Holík z Ulice skončil na sále a podstoupil dvě operace

Jan Holík jako Jirka Herman z Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Jan Holík jako Jirka Herman z Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Jan Holík jako Jirka Herman z Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Jan Holík jako Jirka Herman z Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Diváci si ho oblíbili jako drsného policistu Jiřího Hermana v populárním seriálu Ulice. Herec Jan Holík přitom původně plánoval na obrazovkách zůstat jen několik epizod. Život mu posléze připravil mnohem dramatičtější zvraty než televizní scenáristé. Během rodinné dovolené musel svést velmi náročný boj o vlastní zdraví. Dramatické chvíle na dovolené
Letní odpočinek na Slovensku se ve vteřině změnil v boj o přežití. Jana Holíka totiž postihlo masivní krvácení do osrdečníku. Okamžitě musel podstoupit náročný zákrok v bratislavské nemocnici, kde se ho ujali špičkoví kardiologové. Záchranná akce vyžadovala rychlé rozhodování všech zúčastněných.
„Obrovský dík patří mojí ženě Denise Deákové, která mi prostě zachránila život,“ svěřil se tehdy herec na svém instagramovém profilu.
Po prvotní stabilizaci na Slovensku se přesunul do pražské Nemocnice na Homolce. Tím celá léčba neskončila a na konci listopadu musel podstoupit druhou operaci ve Fakultní nemocnici Motol. Teprve poté mohla začít ta pravá rekonvalescence spojená s dechovými cvičeními a opatrnými procházkami. Lékaři mu nařídili velkou opatrnost a přísný zákaz zvedání jakýchkoli břemen. Návrat před kamery a na divadelní prkna si mohl naplánovat až na začátek dalšího roku.
Úspěch na televizní obrazovce
Dlouhodobému závazku v nekonečném seriálu se zpočátku vyhýbal a nabídky produkce s díky odmítal. Názor změnil až s postavou vyšetřovatele vraždy Kláry Peškové. Zásadním argumentem byla možnost spolupráce s herečkou Hanou Maciuchovou a Emilem Horváthem. „Předpokládal jsem, že případ vyšetříme a já zase zmizím,“ popsal své tehdejší úvahy v rozhovoru pro magazín Glanc. Prvotní plány na krátké hostování vzaly velmi rychle za své.
Z epizodní postavy se stal jeden z hlavních tahounů celého televizního projektu. Diváci si svérázného vyšetřovatele oblíbili a v anketě o největšího sympaťáka seriálu s převahou zvítězil. Scenáristé jeho příběh výrazně rozšířili a připsali mu romantickou linku s módní návrhářkou Gábinou v podání Anety Krejčíkové. Televizní svatba na sebe nenechala dlouho čekat a postava policisty si získala srdce diváků. Holík před kamerou řešil obvinění z porušení zákona i vážné střelné zranění v akci.
Rodinné štěstí bez papírů
V osobním životě má oproti svému seriálovému alter egu úplně jiné priority. S dlouholetou partnerkou Denisou tvoří stabilní pár už více než šestnáct let. Společně vychovávají dvě děti a manželský slib k pocitu naplnění vůbec nepotřebují. Rozruch kolem plánování veselky a velká veřejná gesta tomuto introvertnějšímu muži nevyhovují. Případná žádost o ruku by podle jeho slov proběhla striktně v soukromí bez přítomnosti dalších diváků.
Prožitá zdravotní krize vztah dvojice ještě více upevnila. Rychlá reakce milující partnerky měla na celkovou záchranu naprosto zásadní vliv a lékaři v Bratislavě odvedli vynikající práci. Po úspěšně zvládnuté podzimní rekonvalescenci se mohl vrátit do plného pracovního nasazení. Znovu se postavil před televizní kamery a oživil své divadelní projekty na několika pražských scénách. Fanoušci tak o oblíbeného herce naštěstí nepřišli.
V seriálu
Ulice můžete Jana Holíka sledovat coby Jirku Hermana každý všední den v podvečer na Nově. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( super, vlasta, krajskelisty, blesk).