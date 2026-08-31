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Nálezy v nové jeskyni u Javoříčka potvrdily, že zde už v době bronzové žili lidé

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Na přibližně 3000 let staré nálezy narazili jeskyňáři v nově objevené jeskyni u Hvozdu na Prostějovsku poblíž Javoříčských jeskyní. V jezevčí noře objevili část keramické nádoby a kostěné šídlo z pozdní doby bronzové.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Miroslav Vaněk
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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