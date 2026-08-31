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Kristiina Mäki odložila sportovní oblečení a ukázala se v Londýně. Ve 34 letech vypadá líp než většina mladších kolegyň

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Česká mílařka odložila tretry a oblékla modrý komplet, ve kterém by nezklamala ani na módní přehlídce. Dva dny nato běžela 1 500 metrů za 4:03.
Kristiina Mäki odložila sportovní oblečení a ukázala se v Londýně. Ve 34 letech vypadá líp než většina mladších kolegyň

Kristiina Mäki odložila sportovní oblečení a ukázala se v Londýně. Ve 34 letech vypadá líp než většina mladších kolegyň

Zdroj: PSK Olymp Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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