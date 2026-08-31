Kristiina Mäki odložila sportovní oblečení a ukázala se v Londýně. Ve 34 letech vypadá líp než většina mladších kolegyň

Koncem srpna se na instagramovém profilu Kristiiny Sasínek Mäki objevila série fotek, které s oválem neměly nic společného. Žádný dres, žádné startovní číslo, jen elegantní modrý komplet, londýnské ulice a úsměv ženy, která si zjevně užívá volno mezi dvěma velkými šampionáty. Jenže právě ten kontrast je na celém příběhu nejzajímavější. Atletka, která ještě 15. srpna bojovala ve finále mistrovství Evropy v Birminghamu, se o pár dní později procházela po Londýně, jako by nikdy neslyšela startovní výstřel. A 30. srpna už zase závodila v Bellinzoně.
Modrý komplet místo šusťákovky
Outfit, který Mäki zvolila pro londýnský výlet, překvapil i ty, kdo ji znají hlavně z televizních přenosů. Řasený, lehce asymetrický top v modré barvě, k němu široké kalhoty stejného odstínu, městská elegance, ne sportovní volnočas. Přesnou značku ani model atletka neprozradila a veřejně dohledatelné nejsou. Co dohledatelné je: na štíhlé, vypracované postavě mílařky komplet vynikl způsobem, který by leckterá módní influencerka záviděla.
Součástí londýnského programu byla i návštěva tatérského studia. Tetování si ale nakonec neodnesla, prý na něj neměla odvahu. Místo toho si pořídila nový piercing do ucha. I takový detail říká něco o tom, jak Mäki funguje mimo závodní režim: spontánně, ale s mírou.
Forma, která není jen vizuální
Srovnání s mladšími kolegyněmi stojí částečně na vizuálu z londýnských fotek, částečně na tvrdých číslech. A ta mluví jasně. Podle oficiální karty atleta Českého atletického svazu je Mäki k 25. srpnu 2026 na 45. místě světového rankingu na 1 500 metrů. Na evropském šampionátu v Birminghamu obsadila sedmé místo ve finále, výsledek, o kterém by řada o generaci mladších běžkyň mohla jen snít.
Sama Mäki po postupu do finále ME přiznala, že soupeřky jsou „čím dál mladší“. V květnu na domácí silniční míli na Děkance za ní přitom doběhly Ema Berková (ročník 2007) a Amelia Dahmani (ročník 2009), závodnice o sedmnáct, respektive devatenáct let mladší. A přesto to byla čtyřiatřicetiletá Finka s českým pasem, kdo proťal cíl první.
Její sezona 2026 je důkazem, že loňský výkonnostní propad, „dno a ještě sklep s garážovým stáním,“ jak ho sama popsala pro ČT sport, je definitivně za ní. V březnu zaběhla silničních deset kilometrů za 33:58, v květnu vyhrála republikovou míli a na konci srpna předvedla sezonní maximum 4:03,58 v Bellinzoně.
Co ji čeká: jediná Češka na míli v Kodani
Londýnské volno nebylo tečkou za sezonou. Český atletický svaz potvrdil Mäki jako jedinou českou reprezentantku pro závod na jednu míli na silničním mistrovství světa v Kodani. Start je naplánovaný na sobotu 19. září v 10:10 místního času. Bude jí 34 let, poběží proti soupeřkám, z nichž mnohé se narodily v době, kdy ona už závodila na mezinárodní úrovni. A pokud jsou londýnské fotky něčím, tak důkazem, že ji to ani trochu netrápí.
Kde sehnat podobný look
Přesný komplet Mäki identifikovat nelze, ale poskládat obdobnou siluetu z aktuální nabídky e-shopů není složité:
- Mango Outlet — asymetrický top s řasením (539 Kč) + kalhoty se záševky a širokými nohavicemi v námořnické modré (909 Kč). Celkem pod 1 500 Kč za vizuálně nejbližší kombinaci.
- Zara — řasené topy od 499 Kč, široké kalhoty od 649 do 1 199 Kč. Více variant, ale je třeba sladit odstín ručně.
- ASOS — námořnicky modrý komplet od značky ONLY Curve s řaseným topem a širokými kalhotami, prodává se po kusech.
- Bershka — souprava topu a širokých džínů (699 + 999 Kč), ale materiálově spíš denimová než elegantní.
Klíč k celému looku není značka, ale silueta: přiléhavý, strukturovaný vršek a volné, splývavé kalhoty. Na atletické postavě to funguje samo. Na běžné to chce správný střih a trochu sebevědomí, které Mäki evidentně nechybí.
19. září v Kodani si zase oblékne dres s českou vlajkou. Do té doby jí modrý komplet a londýnské ulice patřily víc než kterékoli mladší kolegyni.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta