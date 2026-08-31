Tuhle drsnou podívanou hltal celý svět: Nova Cinema nasazuje v úterý ve 20:00 legendární akční film

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Úterý. Den, kdy potřebujete něco, co vás vytrhne z poloviny týdne a připomene vám, proč máte rádi pořádnou akci. Co kdyby vám večer nabídl film, který před třemi dekádami doslova vynalezl nový způsob, jak natáčet honičky, výbuchy a parťáckou chemii? Film s rozpočtem tak malým, že režisér musel na plac přivézt vlastní Porsche. Film, který studio považovalo za propadák, ale který nakonec definoval celý žánr.
Zní to lákavě? Pak si připravte popcorn.
Dva detektivové, 72 hodin a hra na výměnu identit: Mizerové přepsali pravidla
Všechno začalo zdánlivě neřešitelnou situací. Dva povahově zcela odlišní detektivové z Miami dostali neúprosný nůž na krk od svých nadřízených. Pokud během pouhých 72 hodin nenajdou zrádce ve vlastních řadách a nezískají ukradený heroin v hodnotě 100 milionů dolarů zpět, jejich oddělení bude okamžitě rozpuštěno.
Jedinou nadějí na rozpletení sítě lží se stala vyděšená svědkyně, která však odmítala komunikovat s kýmkoliv jiným než s jedním z nich. A tak se roztočila absurdní hra na výměnu identit.
Tímto filmem jsou Mizerové z roku 1995, akční komedie, která odstartovala kariéru režiséra Michaela Baye a stala se kultovním hitem. Hlavní role detektivů Marcusa Burnetta a Mikea Lowreyho v něm ztvárnili Martin Lawrence a Will Smith. Produkci zaštítili legendární Jerry Bruckheimer a Don Simpson. V dalších rolích excelovali Téa Leoni jako svědkyně Julie Mottová a Tchéky Karyo jako chladnokrevný padouch Fouchet.
Porsche z vlastní garáže a výbuch za peníze z kapsy: Natáčení na hraně bankrotu
Pro mladého Michaela Baye byl tento snímek celovečerním debutem. A studio Columbia Pictures mu nedalo ani korunu navíc. Nedostatek peněz byl tak fatální, že štáb neměl finance ani na pronájem luxusního sportovního vozu pro hlavní hrdiny.
Režisér proto bez váhání poskytl pro natáčení své vlastní černé Porsche 911 Turbo. Tím však finanční peklo neskončilo.
Když studio odmítlo zaplatit přesčasy štábu pro natočení klíčové finální scény s masivním výbuchem, Bay neváhal. Zaplatil 25 000 dolarů ze své vlastní kapsy, aby mohl scénu dokončit. Studio mu tyto peníze vrátilo až poté, co se z filmu stal celosvětový hit.
Natáčení provázela řada nečekaných situací a ostrých střetů. Legendární hlášce „I love you, man“ předcházela intenzivní dvouhodinová hádka na place mezi Willem Smithem a režisérem. Smithovi se věta zdála příliš sentimentální pro drsného akčního hrdinu, ale Bay ho nakonec přesvědčil, aby ji natočili. Ukázalo se, že právě tyto emoce a neustálá improvizace film zachránily.
předcházela intenzivní dvouhodinová hádka na place mezi Willem Smithem a režisérem. Smithovi se věta zdála příliš sentimentální pro drsného akčního hrdinu, ale Bay ho nakonec přesvědčil, aby ji natočili. Ukázalo se, že právě tyto emoce a neustálá improvizace film zachránily.
Sám režisér Michael Bay později otevřeně přiznal náročné pozadí vzniku: „Přiznejme si to, měl jsem v rukou mizerný scénář. Ale měl jsem obrovské štěstí na neuvěřitelný komediální talent mých dvou hlavních hvězd, které film zachránily svou improvizací.“
Mýty, pravdy a astronomický skok v rozpočtech: Od 19 milionů ke 130 milionům
Kolem vzniku filmu dodnes koluje mnoho mýtů. Často se šíří nepravdivá informace, že scénář byl původně napsán pro Dannyho DeVita a Joea Pesciho. Ve skutečnosti byl projekt s původním názvem Bulletproof Hearts napsán pro duo Dana Carvey a Jon Lovitz. Ti však od projektu odstoupili po divokém výletu do Las Vegas s producentem Donem Simpsonem.
Srovnání rozpočtů ukazuje neuvěřitelný vývoj této filmové série. Zatímco produkční rozpočet prvního dílu z roku 1995 činil skromných 19 až 23 milionů USD, rozpočet druhého dílu Mizerové II z roku 2003 se vyšplhal na extrémních 130 milionů USD. Třetí díl stál 90 milionů a čtvrté pokračování z roku 2024 vyšlo na 100 milionů USD.
První díl přitom v kinech celosvětově vydělal přes 141 milionů dolarů a stal se obrovským hitem. Definoval moderní pojetí akčního žánru a odstartoval sérii, která pokračuje dodnes.
Zdroj: youtube.com
Chemie, hlášky a ukecaná akce: Diváci milují Mizerové i po třech dekádách
Slova jednoho z věrných diváků mluví za vše: „Sprostá černošská ukecaná akce v podání ‚pana Hitometa‘ vaše mozkové závity nezavaří, ale pobaví skvěle. Chemie mezi Smithem a Lawrencem je neskutečná a hlášky fungují i po letech.“
Film si dodnes drží vysoké hodnocení a fanoušci akčního žánru ho považují za jeden z nejzábavnějších snímků devadesátých let. Kombinace drsné akce, vtipných dialogů a parťácké chemie mezi hlavními hrdiny vytvořila recept, který funguje i po třech dekádách.
Nenechte si ujít tento nestárnoucí akční klenot, od jehož světové premiéry uplynulo již neuvěřitelných 31 let. Sledujte film Mizerové v úterý 1. září 2026 ve 20:00 na televizní stanici Nova Cinema. A řekněte nám: Jaká je vaše nejoblíbenější hláška z tohoto filmu?
Zdroje článku: Wikipedia, imdb.com, csfd.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová