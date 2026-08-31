Pohřbít kočku na zahradě můžete, koně ne. Ale i u kočky platí pravidla, která většina Čechů netuší

Když zemře milovaný domácí mazlíček, může se zdát, že pohřbení v soukromí někde v málo používaném koutě zahrady je nejpřirozenějším řešením. Tento proces však zahrnuje řadu předpisů, jejichž nedodržení může vést k vysokým pokutám až do výše 50 000 Kč.
Jaká zvířata lze pohřbít?
Ačkoli si můžete přát, aby každé zvíře mělo řádné místo odpočinku, ne všechna zvířata je podle zákona povoleno pohřbít soukromě. Veterinární zákon (
Zákon č. 166/1999 Sb.) a související předpisy u nás totiž stanoví jasná pravidla. Mezi zvířata, která se běžně pohřbívají, patří kočky, psi, králíci a další malá zvířata. Pro některé druhy však platí omezení: Koně a prasata: Tato zvířata vzhledem k jejich velikosti a specifickým předpisům týkajících se jejich rozkladu nelze pohřbívat jako typická domácí zvířata, leda za přísných podmínek. Přežvýkavci (krávy, kozy, ovce atd.): Tato zvířata je zakázáno soukromě pohřbívat. Kromě toho nesmí být pohřbeno žádné zvíře podezřelé z přenosu nebezpečné nemoci. Zdroj fotografie: Pixabay Kontaminace podzemních vod a ohrožení zdraví – to jsou jen některé z problémů, které vyplývají ze zanedbání předpisů o pohřbech domácích mazlíčků. Požadavky na pohřebiště
Poté, co jste si ověřili, že vaše zvíře splňuje podmínky pro soukromé pohřbení, je dalším krokem zajistit, aby pohřební pozemek splňoval požadované podmínky.
Specifické zákonné požadavky mají za cíl zabránit kontaminaci životního prostředí a zajistit bezpečnost. A jak vypadají? Hloubka hrobu: Hrob musí být hluboký alespoň 80 cm, aby bylo tělo zvířete dobře zakryto a chráněno. Tím se zabrání tomu, aby jej vyhrabala divoká zvěř nebo jiná zvířata. Velikost: Hrob musí odpovídat velikosti zvířete, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro řádné zakrytí a rozklad. Použití dezinfekčních prostředků: Během pohřbívání je nutné používat dezinfekční prostředky, jako je například nehašené vápno, aby se zabránilo šíření bakterií a místo zůstalo bezpečné. Zakrytí: Zvíře musí být zakryto alespoň 50 cm nakypřené zeminy, u zvířat o hmotnosti vyšší než 100 kg se tato vrstva zvyšuje na 100 cm. Materiály: Pokud je zvíře uloženo do pohřební nádoby, musí být biologicky rozložitelná. Plastové nebo syntetické materiály, které by mohly poškodit životní prostředí, jsou přísně zakázány. Na umístění záleží: Kde můžete svého domácího mazlíčka pohřbít?
Samotné místo pohřbu je další klíčovou oblastí, kde mohou chyby vést k pokutám. Nestačí jen tak nějaký pozemek;
musíte zajistit, aby místo pohřbu splňovalo stanovené zákonné vzdálenosti od budov, vodních zdrojů a silnic (nejméně 200 metrů od jakéhokoli vodního zdroje, nejméně 100 metrů od nejbližšího obydlí nebo veřejné komunikace a nejméně 50 metrů od okraje jakéhokoli sousedního pozemku). Zdroj fotografie: Pixabay Za pohřbení domácího mazlíčka pokuta 50 000 Kč: Má to přísná pravidla. Co se stane, když porušíte pravidla?
Nedodržení těchto pravidel může mít za následek značné sankce. Pokuta pro soukromé osoby může dosáhnout až
50 000 Kč, což je poměrně vysoká částka. A pokud se tohoto přestupku dopustí právnická osoba, může se pokuta zvýšit až na 500 000 Kč. A nepříjemnou pokutu můžete dostat třeba i za takovou maličkost, jako je špatně zlikvidovaný olej, jak jsme na webu adbz už informovali.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková