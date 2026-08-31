Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Pohřbít kočku na zahradě můžete, koně ne. Ale i u kočky platí pravidla, která většina Čechů netuší

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Mrtvé zvíře bohužel nemůžete zakopat, kde chcete. Existují pravidla, která se snaží chránit životní prostředí i vaše zdraví.
Pohřbít kočku na zahradě můžete, koně ne. Ale i u kočky platí pravidla, která většina Čechů netuší

Pohřbít kočku na zahradě můžete, koně ne. Ale i u kočky platí pravidla, která většina Čechů netuší

Zdroj: Depositphotos
Reklama
Další články z adbz.cz
Kečup ve spíži nechává 37 % lidí. Heinz jim teď vzkazuje jediné: přestaňte s tím, než bude pozdě
Kečup ve spíži nechává 37 % lidí. Heinz jim teď vzkazuje jediné: přestaňte s tím, než bude pozdě
Vosy se vám motají kolem stolu? Past z PET lahve je stáhne k návnadě a vy máte v létě konečně svatý klid
Vosy se vám motají kolem stolu? Past z PET lahve je stáhne k návnadě a vy máte v létě konečně svatý klid

Pokud váš domov okupují vosy a vy už si s nimi opravdu nevíte rady, zkuste tento snadný trik. Stačí použít...

Páska a kus drátu: Automechanici ukázali, jak otevřít zamčené auto bez klíčů. Trvá to pár vteřin
Páska a kus drátu: Automechanici ukázali, jak otevřít zamčené auto bez klíčů. Trvá to pár vteřin

Ztráta klíčů nebo jejich zamčení uvnitř auta může být velmi nepříjemná situace. Naštěstí existuje hned...

Dala jsem misku rýže vedle záchodu. Po dvou měsících pořád voní, návštěvy se ptají, čím to je
Dala jsem misku rýže vedle záchodu. Po dvou měsících pořád voní, návštěvy se ptají, čím to je

Udržet toaletu čistou a voňavou není vždy jednoduché. Pomoci vám dokáže tento domácí trik s rýží a...

Mačkáte v obchodě chleba holýma rukama? V zahraničí by vás k němu už vůbec nepustili
Mačkáte v obchodě chleba holýma rukama? V zahraničí by vás k němu už vůbec nepustili

Brát si z košíků očividně osahané a pomačkané pečivo se nechce snad nikomu. Leckde však lidé prostě nemají...

Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

Články z Adbz.cz přinášejí lehce oddechový, ale prakticky zaměřený obsah, který kombinuje domácí tipy, kreativní návody, zajímavosti ze světa a neobvyklé příběhy. Obsah je pestrý, často inspirovaný každodenním životem a určený pro čtenáře, kteří mají rádi praktická řešení, zábavu i netradiční...

Všechny články tohoto autora →
adbz.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.