Stát si z Budvaru vezme 300 milionů. Zisk loni klesl, Lesy ČR odvedou 3,3 miliardyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Stát si z Budvaru vezme 300 milionů. Zisk loni klesl, Lesy ČR odvedou 3,3 miliardy
Čtyřicetiletý muž skončil v noci na záchytné stanici poté, co v Českých Budějovicích opakovaně napadl...
Místo zábavy na diskotéce skončila mladistvá dívka v péči své matky. Při policejní kontrole totiž nadýchala...
S příchodem nového měsíce čeká cestující v táborské MHD několik změn. Úpravy se dotknou vybraných linek....
Do jihočeských mateřských, základních a středních škol nastoupí v září méně dětí než před rokem. Dětí v...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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