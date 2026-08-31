Messi definitivně zavřel dveře za Argentinou. Rozhodnutí napsal dva dny po finále, zveřejnil ho až po smrti otce

Argentina tehdy prohrála 0:1 po prodloužení. Messi odcházel bez pohádkového konce a veřejně ještě nic definitivního neoznámil. Teď ale ukázal, že rozhodnutí ve skutečnosti začalo vznikat téměř okamžitě.
Text, kterým se v pondělí rozloučil s reprezentací, napsal už 21. července. Pouhé dva dny po finále. Nezveřejnil ho. Definitivně se k němu vrátil až po dalších událostech, které už s fotbalovým výsledkem neměly nic společného.
Dopis čekal více než měsíc
Messi na Instagramu zveřejnil ručně psaný text a vysvětlil, že po týdnech přemýšlení přišel čas reprezentaci opustit. Podle jeho slov šlo o rozhodnutí, které ho stále bolí, současně ale cítil, že už národnímu týmu odevzdal všechno, co mohl.
Důležité je právě datum původního dopisu. Dva dny po porážce se Španělskem tedy evidentně nepřemýšlel jen o jednom ztraceném finále. V devětatřiceti letech měl za sebou šesté mistrovství světa a další turnaj znamenal perspektivu, která už prakticky nedávala smysl. Argentina navíc má generaci hráčů, které Messi ve svém rozloučení sám označil za připravené převzít další role.
Přesto si konec ještě několik týdnů nechal pro sebe. Možná právě proto nepůsobí pondělní oznámení jako reakce z bezprostředního zklamání. První emoce po finále už dávno odezněly. Messi měl dost času rozhodnutí zrušit, přepsat nebo znovu odložit.
Neudělal to.
Pak zemřel člověk, který stál u celé jeho kariéry
Dne 8. srpna zemřel v Rosariu ve věku 68 let Jorge Messi, Lionelův otec a po dlouhá léta také jeho agent a jeden z nejdůležitějších lidí celé kariéry.
Messi se po jeho smrti veřejně přiznal, že si začal klást otázky dokonce nad tím, jak dlouho ještě bude vůbec pokračovat ve fotbale. Když nyní zveřejnil původní červencový dopis, uvedl také, že otcova smrt ho v rozhodnutí skončit s reprezentací utvrdila.
To samozřejmě neznamená, že Jorgeho smrt rozhodnutí vytvořila. Dopis existoval už před ní. Spíš definitivně uzavřela období, o jehož konci Messi už několik týdnů věděl.
Právě tím dostává jeho odchod jiný rozměr než běžné sportovní rozhodnutí po velkém turnaji. Jedna kapitola skončila porážkou ve finále, druhá osobní ztrátou člověka, který byl u Messiho fotbalu od úplného začátku.
Poslední zápas neměl podobu, kterou si Argentina vysnila
Před mistrovstvím světa 2026 existovala téměř dokonale napsaná varianta konce.
Messi už nepotřeboval napravovat vlastní reprezentační pověst. To udělal dávno předtím. Copa América 2021 odstranila dlouholetou nálepku hráče, který s Argentinou neumí vyhrát velký turnaj, a mistrovství světa v Kataru o rok později ukončilo poslední velkou debatu kolem jeho reprezentační kariéry.
Rok 2026 proto mohl nabídnout něco jiného: obhajobu titulu a odchod s druhým pohárem mistra světa. Argentina se dostala až do finále. Jenže poslední krok neudělala.
Španělsko vyhrálo po prodloužení 1:0 a Messiho šesté mistrovství světa skončilo stříbrem. V historickém hodnocení jeho kariéry to změní jen málo. Pro samotnou podobu rozloučení ale hodně.
Posledním reprezentačním dotykem jeho kariéry nebude zvednutá trofej. Bude jím porážka. A možná právě to je nakonec docela příznačné pro Messiho vztah s Argentinou, který nikdy nebyl jednoduchým příběhem nepřetržitého triumfu.
Argentina ho dlouho milovala složitě
Messiho dnešní status v Argentině může snadno zakrýt, jak komplikovaná byla první polovina jeho reprezentační kariéry.
Hrál většinu klubového života v Barceloně, jeho vztah s veřejností byl opakovaně poměřován s Diegem Maradonou a po prohraném finále mistrovství světa 2014 následovaly další neúspěchy na Copa América.
V roce 2016 už jednou reprezentační kariéru ukončil. Tehdy po další finálové porážce oznámil, že s národním týmem končí. Rozhodnutí později změnil a právě toto pokračování nakonec úplně přepsalo jeho argentinský příběh.
Vyhrál Copa América 2021. V roce 2022 jako kapitán přivedl Argentinu k prvnímu světovému titulu od Maradonova mužstva z roku 1986. V roce 2024 přidal další Copa América.
Z hráče, kterému byla léta předhazována absence reprezentační trofeje, se stal kapitán nejúspěšnějšího argentinského období za několik desetiletí. Proto je letošní konec jiný než ten před deseti lety. Tehdy Messi odcházel poražený a zklamaný z toho, co se mu nedařilo získat. Tentokrát odchází poté, co už získal prakticky všechno.
Čísla jsou na konci skoro absurdní
Messi uzavírá reprezentační kariéru jako rekordman Argentiny v počtu startů i vstřelených branek. 207 zápasů. 125 gólů. Za seniorskou reprezentaci debutoval už v srpnu 2005 proti Maďarsku. Jeho první zápas přitom trval jen několik desítek sekund, než dostal červenou kartu. O jednadvacet let později končí jako mistr světa, dvojnásobný vítěz Copa América a hráč, který absolvoval šest světových šampionátů.
Mezi první červenou kartou a posledním finále se odehrála prakticky celá jedna fotbalová epocha. Messi mezitím získal osm Zlatých míčů, vybudoval jednu z největších klubových kariér historie a dlouho poslouchal, že bez úspěchu s Argentinou jeho příběhu něco chybí. Teď už takový argument zní téměř absurdně.
Fotbal ještě neopouští. Argentinu ano
Důležité je oddělit reprezentační konec od konce celé kariéry. Messi pokračuje v Interu Miami a po mistrovství světa už za klub znovu nastupoval. Jeho smlouva platí dál a pondělní oznámení se týká výhradně argentinské reprezentace.
To ale význam okamžiku příliš nesnižuje. Klubový fotbal může pokračovat ještě rok, dva nebo déle. Reprezentační Messi už je od pondělí minulostí. A jeho poslední měsíce s Argentinou nakonec dostaly podobu, kterou by před turnajem nikdo nenapsal. Došel ještě jednou až do finále mistrovství světa. Prohrál. O dva dny později napsal rozlučkový dopis a schoval ho. O necelé tři týdny později zemřel jeho otec.
Teprve potom se rozhodl text zveřejnit. Messi tak nekončí ve chvíli největšího triumfu ani v afektu bezprostředně po porážce. Odchází sedm týdnů po finále, kdy už měl dost času zjistit, zda ho Argentina začne znovu táhnout zpátky.
Tentokrát nezačala. A po 207 zápasech už nebude další návrat.
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Zdroje: Reuters – Argentina's Messi ends international career [1], The Guardian – Argentina’s Lionel Messi retires from international football: ‘This hurts me a lot’ [2], EFE – Lionel Messi se retira de la selección argentina: «Me vacié, ya no tengo más para dar» [3], Associated Press – Jorge Messi, Lionel Messi's father and longtime agent, dies at 68 [4].