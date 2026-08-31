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Úsvit mrtvých: Herci odmítli líbání ve sprše, sestra propíchla ruku hvězdě a zombíky hráli amputáři

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Natáčení hororu Úsvit mrtvých provázela skutečná zranění omylem i netradiční práce maskérů. Velké značky kvůli potokům umělé krve odřekly spolupráci.
Úsvit mrtvých

Úsvit mrtvých

Zdroj: FOTO:Universal Studios / Michael Gibson / distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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