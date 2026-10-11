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Vítkovice se dál trápí. Na Spartě nedaly ani gól

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Dennívýzva
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Hokejisté Vítkovic utrpěli čtvrtou porážku v řadě. V pražské O2 Areně prohráli se Spartou 3:0. Premiérovým čistým kontem v sezoně se na vítězství Pražanů podílel Josef Kořenář, stým gólem v extraligové kariéře Pavel Kousal.
Vítkovice se dál trápí. Na Spartě nedaly ani gól

Vítkovice se dál trápí. Na Spartě nedaly ani gól

Zdroj: HC Vítkovice Ridera
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 16:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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