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Perníkový táta i u nás přehlížené sitcomy. Televizní průmysl rozhodl o nejlepších seriálech století

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Více než 500 lidí z televizního průmyslu vyplnilo pro The New York Times svůj žebříček až deseti nejlepších seriálů uvedených po 1. lednu 2000. Výsledkem je prestižní seznam 100 nejlepších seriálů 21. století, který se určoval v jednom „žebříčkovém“ a v dalším „rozstřelovém“ kole. První desítka, kterou si blíže představíme, se ve vyrovnaném poměru skládá z dramatických i komediálních pořadů.
Perníkový táta i u nás přehlížené sitcomy. Televizní průmysl rozhodl o nejlepších seriálech století

Perníkový táta i u nás přehlížené sitcomy. Televizní průmysl rozhodl o nejlepších seriálech století

Doba čtení 16 min

Článek byl publikován 11.10.2026 17:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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