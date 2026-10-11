Perníkový táta i u nás přehlížené sitcomy. Televizní průmysl rozhodl o nejlepších seriálech století

Více než 500 lidí z televizního průmyslu vyplnilo pro The New York Times svůj žebříček až deseti nejlepších seriálů uvedených po 1. lednu 2000. Výsledkem je prestižní seznam 100 nejlepších seriálů 21. století, který se určoval v jednom „žebříčkovém“ a v dalším „rozstřelovém“ kole. První desítka, kterou si blíže představíme, se ve vyrovnaném poměru skládá z dramatických i komediálních pořadů.
Každý z 516 hlasujících, mezi nimiž vedle showrunnerů či herců figurovala jména jako Stephen King, moderátor Survivoru Jeff Probst nebo CEO YouTube Neal Mohan, nejprve odevzdal až deset seriálových favoritů. Vybírat přitom mohl z širokého spektra a na kandidátce byly kromě hraných seriálů třeba reality show, dokumenty, soutěže, talk show i pořady z YouTube. Hlasující potom dostali možnost soudcovat ještě v sérii vzájemných soubojů dvou náhodně vybraných seriálů a určit, který z dvojice považují za lepší. NYT následně zkombinoval výsledky těchto dílčích rozstřelů s původními počty hlasů a z obou dat sestavil konečné pořadí stovky seriálů.
Kompletní databáze všech 516 hlasovacích lístků bohužel neexistuje, ale magazín zveřejnil část individuálních výběrů. Níže tak můžete posoudit vkus několika osobností včetně těch, kteří se na vysoko umístěných projektech kreativně podíleli:
- Studio 30 Rock
- Andělé v Americe
- Arrested Development
- Perníkový táta
- Potvora
- It's Always Sunny in Philadelphia
- Šílenci z Manhattanu
- Orange Is the New Black
- Policie Paříž 1900
- Odpočívej v pokoji
- Dallas 63
- Takoví normální Američané
- Volejte Saulovi
- Perníkový táta
- Ve jménu vlasti
- Pozůstalí
- Noční recepční
- Oddělení
- The Walking Dead – Živí mrtví
- The Wire – Špína Baltimoru
D. B. Weiss – spolutvůrce Hry o trůny
- Čas na dobrodružství
- Perníkový táta
- Černobyl
- Deadwood
- Tak snad abyste šli s Timem Robinsonem
- It's Always Sunny in Philadelphia
- Šílenci z Manhattanu
- Peep Show
- Rick a Morty
- The Wire – Špína Baltimoru
Weiner dal vlastní show až na sedmé místo a Weiss Hru o trůny vůbec nezmínil. Stephen King zase vyjádřil podporu svým adaptacím umístěním seriálu Dallas 11/22/63 na úplný vrchol, ale spisovatel se na něm osobně nepodílel. Už z těchto tří vzorků každopádně můžete vysledovat, které tituly se v první desítce opakovaly. Zde ji máme:
10. Atlanta (2016 – 2022)
Na desáté místo se překvapivě protlačila Atlanta, surrealistická komedie Donalda Glovera, která v letech 2016 až 2022 sledovala bratrance Earna a Alfreda na cestě atlantskou rapovou scénou. Earn, chytrý, ale ztracený mladík, se snaží jako Alfredův manažer vytěžit z jeho náhlého úspěchu maximum, zatímco rapper Paper Boi řeší vlastní představy o umění, penězích a slávě a jejich podivínský kamarád Darius dodává podívané element nepředvídatelnosti. Atlanta přitom nikdy nezůstala jen u příběhu o rapu a afroamerické jižanské zkušenosti: dokázala z ničeho nic odbočit k absurdní grotesce, hororu nebo existenciálnímu gestu. V hlasování NYT ji do svých desítek zařadili mimo jiné tvůrce Simpsonových Matt Groening nebo Noah Hawley, autor Farga a Legionu. Její desáté místo je o to výraznější, že se dostala před řadu respektovaných dramat včetně Bílého lotosu, Deadwoodu, Koruny nebo Černobylu.
Právě žánrová nepolapitelnost je podle kritika NYT Jamese Poniewozika jedním z důvodů, proč Atlanta tolik vyčnívá. Seriál byl podle jeho doprovodného textu zároveň příběhem o hudebním byznysu i „stavem mysli“, soukolím nejistoty a pohybu: jeho hrdinové putují od rapových večírků a trapových domů až na světová turné, přičemž seriál aplikuje retrospektivní úskoky. Někdy je Atlanta „nejvtipnější komedií v televizi“, jindy „nejděsivějším dramatem“ a všechny tyto zdánlivě rozházené polohy spojuje pocit podivnosti a permanentního vychýlení, v němž její postavy žijí. I proto její desáté místo působí jako zasloužené uznání seriálu, který dokázal televizní formát pravidelně vykolejit a přitom neztratit vlastní tvář. Přesvědčit se o tom můžete na Disney+.
O příčku výš skončil letitý pořad Larryho Davida, který sleduje fiktivní verzi samotného tvůrce: bohatého, neurotického a věčně podrážděného muže, který se v Los Angeles nezdráhá pohádat prakticky s kýmkoli kvůli pravidlům, jež ostatní lidé raději mlčky respektují. Z banálního nedorozumění tak David dokáže během několika minut vyrobit společenskou katastrofu a právě jeho posedlost drobnými křivdami, trapasy a nepsanými pravidly se stala jedním ze základů moderní cringe komedie. V hlasování NYT ho do svých desítek zařadili například komik Mike Birbiglia, dále Kim Cattrall, Brett Gelman nebo Christina Hendricks.
Jak v podcastu NYT připomíná James Poniewozik, seriál vychází ze stejného druhu humorného pozorování jako Seinfeld, ale díky HBO a Davidově volnější formě ho mohl dovést k mnohem syrovější podobě. Julia Louis-Dreyfus pak výstižně popisuje jeho princip – seriál bere drobné konflikty, které by za normálních okolností nestály za řeč, a pomyslně je pod mikroskopem zvětšuje do absurdních rozměrů. Poniewozik ho proto řadí k seriálům, které pomohly definovat žánr cringe komedie, v němž se divák směje nejen tomu, co se stane, ale především zoufalé neschopnosti postav přestat situaci ještě zhoršovat. Larry, kroť se rovněž zahanbil řadu prestižních dramat včetně Volejte Saulovi a předstihl i jiné populární komedie jako americký Kancl (11. místo) a Arrested Development (12. místo) – a to v žebříčku, který mimo jiné ukazuje, že televizní dědictví 21. století nestojí jen na antihrdinech a velkých dramatech, ale také na lidech schopných udělat z rozmíšky nad parkováním téměř antickou tragédii. Dívat se můžete na HBO Max.
Komedie nekončí a dostává se také na humor v režii populární komičky. Studio 30 Rock je sitcom Tiny Fey (Protivný sprostý holky) z prostředí televizní show, který mezi lety 2006 a 2013 proměnil zákulisí americké večerní televize v továrnu na absurdní gagy. Fey hraje scenáristku Liz Lemon, která se snaží udržet pohromadě svůj chaotický tým i pořad The Girlie Show, zatímco jí do práce neustále zasahuje arogantní šéf stanice Jack Donaghy (Alec Baldwin) a sebestředná filmová hvězda Tracy Jordan (Tracy Morgan). Seriál si přitom dělal legraci nejen z televizních hvězd, producentů a korporátního myšlení, ale i z vlastního média – a právě proto se jeho vtipy nezastavovaly u jedné pointy. Není náhoda, že 30 Rock do své desítky zařadili lidé jako Matthew Weiner, Jeff Probst, Nikki Glaser nebo Alec Baldwin – tedy tvůrci, komici a televizní persony, kteří dobře vědí, jak absurdní mašinérie popsaná v seriálu dokáže být.
Právě v tom spočívá jeho síla: 30 Rock není jen sitcom o natáčení televizního pořadu, ale sitcom, který neustále přemýšlí jako televize. Vtipy míří na celebrity, NBC, reklamní zadavatele, politiku i vlastní scenáristické postupy a často fungují jako několik gagů nacpaných jeden do druhého. Seriál navíc dokázal svou rychlost a absurdní humor udržet po celých sedm řad, aniž by se jeho základní koncept vyčerpal. I proto podle Poniewozika obstál lépe než řada komedií, které diváka rozesmějí jednou a vzápětí zmizí z paměti. Seriál momentálně najdete v nabídce Netflixu.
„Blažená nevědomost“ lidí na vrcholu mocenského žebříčku – tak popsala Viceprezident(ku) hlasující herečka Padma Lakshmi. Podle ní seriál dokonale zachytil stav, kdy jste obklopeni lidmi, kteří vám neustále umetají cestu, chrání vás před realitou a zároveň si hlídají především vlastní pozice. A přestože Armando Iannucci zasadil svou satiru do washingtonských kanceláří, Lakshmi v ní spatřuje stejně dobře fungující portrét Hollywoodu. Viceprezident(ka) sleduje Selinu Meyer (Julia Louis-Dreyfus), ambiciózní „druhou ženu“ Spojených států, která se snaží co nejvíc přiblížit k absolutní moci, zatímco ji obklopuje parta kariéristů, manipulátorů a naprostých zoufalců. Každé velké politické rozhodnutí se přitom může během několika sekund změnit v boj o vlastní ego, pracovní místo nebo co nejméně ponižující způsob, jak se vyhnout průšvihu.
Jenže právě tady začíná být Viceprezident(ka) zajímavější než obyčejná politická parodie. James Poniewozik z NYT upozorňuje, že Iannucciho svět je založený na přesvědčení, že lidé jsou zkrátka chamtiví, neschopní a ochotní udělat téměř cokoli, pokud je to posune o kus výš – a realita americké politiky ho v tom začala nepříjemně dohánět. Seriál, který měl původně Washington absurdně zkreslovat a karikovat, tak dnes v některých momentech vyznívá skoro jako jeho zdrženlivější a střízlivější verze. Viceprezident(ka) se v hlasování dostala na sedmé místo a mezi její podporovatele patřili například Lena Waithe, Emma Corrin, Nikolaj Coster-Waldau, Constance Wu nebo Rachel Zegler. Proč pro ni hlasovali, se můžete přesvědčit na HBO Max.
Šesté místo pro jeden z největších kulturních fenoménů minulé dekády je zajímavé vzhledem k tomu, že odkaz Hry o trůny už dávno není tak hrdý jako v době, kdy se na každý nový díl dívala půlka planety. Seriál Davida Benioffa a D. B. Weisse podle románové ságy George R. R. Martina začíná jako brutální mocenská partie několika šlechtických rodů, které se přetahují o Železný trůn, postupně však rozšiřuje hru o další kontinenty, náboženství, dynastie, ohnivé potvory a především hrozbu, která přichází ze Severu. Právě umění spojit politické drama, fantasy, rodinnou ságu a válečný spektákl z něj udělalo jeden z vrcholů zlaté éry televize, který jeden čas vyprodával také kina. V hlasování NYT se na něm přitom shodlo pozoruhodné množství osobností – mezi zastánci byli Danny McBride, Kathy Bates, Ava DuVernay nebo Nicholas Sparks.
Benioff ani Weiss přitom vlastní seriál do svých desítek nezařadili a snad mysleli na fanoušky, kteří jim doteď nemohou odpustit směřování finální osmé série, natočené bez Martinových nedokončených knih. Nikolaj Coster-Waldau, který ztvárnil Jaimeho Lannistera, Hru o trůny do svého výběru naopak zařadil a postavil ji třeba vedle Bratrstva neohrožených (to celkově obsadilo 28. pozici). Největším dědictvím seriálu, který je nyní vlajkovou lodí pro rozsáhlý svět Rodu draka či Rytíře sedmi království, koneckonců není jeho problematický závěr: miliony lidí přesvědčil, že televize může být společenskou událostí, o jejímž každém dílu se diskutuje prakticky okamžitě po odvysílání. Hodnota seriálu tak očividně nezmizela jen proto, že jeho vyústění nedokázalo uspokojit všechny, kdo s ním strávili téměř deset let. Hra o trůny změnila měřítko televizního fantasy a dala najevo, že i původně „žánrový“ seriál může být součástí mainstreamového kulturního centra.
5. Potvora (2016 – 2019)
Páté místo Potvory je snad nejjasnějším důkazem toho, jak moc se za poslední dvě dekády proměnilo chápání televizní hrdinky. Titulní postava Phoebe Waller-Bridge je totiž všechno možné, jen ne klasická „sympatická protagonistka“: cynická, sexuálně otevřená, sebedestruktivní a často dost protivná mladá žena se snaží protlouct Londýnem, zatímco se vyrovnává se smrtí nejlepší kamarádky, komplikovanými rodinnými vztahy a vlastní neschopností přestat si ubližovat. Seriál přitom boří čtvrtou stěnu a hrdinku nechává sdílet s divákem i ty nejtrapnější myšlenky, které by před ostatními postavami nikdy nevyslovila. Herečka Alexis Bledel, která Potvoru zařadila do své desítky, její kouzlo shrnula jako „nehorázně sebevyjádřující“ a zároveň mimořádně zranitelné dílo – podle ní Waller-Bridge dokázala tento rozpor zachytit s přesností, jakou předtím v televizi neviděla.
Právě osobitost je podle Poniewozika jedním z hlavních důvodů, proč Potvora v anketě vystoupala tak vysoko. Kdyby se podobná hrdinka objevila v nabídce americké televizní stanice v roce 1992, podle něj by s takovým námětem tvůrci nepochodili. Waller-Bridge ale díky éře takzvané Peak TV dostala prostor vyprávět něco mimořádně konkrétního a osobního, z čeho se stal překvapivě univerzální příběh. A úspěch Potvory ji následně přizval do úplně jiné ligy: stala se spoluautorkou a showrunnerkou první řady Na mušce, získala velký víceletý kontrakt s Amazonem, podílela se na scénáři bondovky Není čas zemřít a dostala výrazné herecké role v projektech jako Indiana Jones a nástroj osudu. Amazon jí později svěřil také seriál Tomb Raider, což dobře dokumentuje, jak se z autorky malé, radikálně osobní komedie stala tvůrkyně, které velká studia začala dávat do rukou i své největší značky.
„Je fascinující, že seriál, ve kterém není nikdo, komu byste mohli fandit, může být tak strhující,“ poznamenal producent a televizní moderátor Andy Cohen. Právě tahle paradoxní přitažlivost je jedním z klíčů k realisticky vyhlížející exkurzi do miliardářské rodiny Logana Roye (Brian Cox) a jeho tří ambiciózních potomků Kendalla (Jeremy Strong), Shiv (Sarah Snook) a Romana (Kieran Culkin), mezi nimiž to lidsky i profesně vře. Showrunner Jesse Armstrong čerpal především z přímočarého a cynismem korporátních vrstev prostoupeného vyprávění, které má často až dokumentární nádech a vyvolává dojem živého přenosu z vrcholků mrakodrapů, kam oči běžných lidí nikdy nedohlédnou. Royovi přitom nejsou žádní filmoví padouši, které bychom mohli jednoduše nenávidět – jsou to lidé pohánění potřebou uznání, strachem z neúspěchu a touhou po otcově přízni, jen disponují absurdním množstvím peněz, moci a možností ničit či kompromitovat životy ostatních (nebo vybírat amerického prezidenta).
Na rozdíl od většiny pořadů s návazným příběhem, které mají tendenci vyprávět melodramaticky a přeskakovat v čase nebo mezi perspektivami postav, Boj o moc hledí rovně vpřed a vytváří bleskový řetězec situací, na něž aktéři často nemají prostor ani kapacitu správně reagovat. Okamžité reakce jsou přitom ve světě miliardových obchodů, zpravodajství a politického vlivu nevyhnutelné – a právě z tohoto permanentního tlaku vzniká část humoru i dramatu seriálu. Cohen v podcastu NYT mluvil o tom, že znal lidi podobné Royovým a jejich životní styl podle něj seriál zachytil „naprosto přesně“; James Poniewozik pak upozorňuje, že Boj o moc dokázal udělat z prostředí médií, politiky a miliardářské elity nejen satiru, ale i strhující rodinné drama. Čtvrté místo pro Boj o moc je tedy oceněním nejmladšího pořadu z první desítky, který vkusně kombinuje skoro shakespearovskou tragédii s výsměšnou fraškou – nikdy ale nezapomíná, kam přesně tenhle portrét „televizních Murdochových“ patří.
Šílenci z Manhattanu jsou na první pohled světem reklamních agentur na Madison Avenue 60. let, jehož středobodem je charismatický a zároveň vnitřně rozpolcený kreativní ředitel Don Draper (Jon Hamm). Ve skutečnosti však seriál postupně rozkrývá celou společnost, která se mění před očima. Reklama tu není jen kulisa, ale způsob, jakým se lidem prodávají nové představy o štěstí, úspěchu, rodině i vlastní identitě. A stejně jako později Boj o moc dokázal nahlédnout za oponu světa, do něhož běžný člověk nevidí, Šílenci z Manhattanu nechávají diváka sedět u stolu s lidmi, kteří mají peníze, společenské postavení a možnost určovat, po čem bude zbytek společnosti toužit. V anketě NYT je přitom zařadili mezi svou desítku například samotný Weiner, Noah Hawley, Alexis Bledel nebo Daniel Dae Kim.
Podobnost s Bojem o moc je ale ještě hlubší v samotném způsobu vyprávění. Šílenci z Manhattanu nepotřebují velká melodramatická gesta, aby ukázali, jak se moc, práce a osobní život vzájemně požírají. Don, stejně jako později Logan Roy a jeho potomci, dokáže své okolí ovládat prostřednictvím několika slov nebo dokonale načasovaného rozhodnutí – jen místo miliardového mediálního impéria disponuje především schopností přesvědčit ostatní, že právě jeho představa je ta správná. Seriál přitom sleduje nejen vzestup reklamního průmyslu, ale i postupný rozpad hodnot, na nichž jeho hrdinové stavějí vlastní životy. James Poniewozik upozorňuje právě na tento um spojit intimní příběh s portrétem celé společnosti: Weinerův seriál dokázal být současně dramatem několika konkrétních lidí i rozsáhlým obrazem Ameriky v transgresi. Připomenout si ho můžete na Disney+.
V době premiéry přehlížená Špína Baltimoru je pozoruhodná i proto, jak málo se podobá tomu, co si člověk představí pod klasickou televizní kriminálkou. David Simon, bývalý novinář The Baltimore Sun, pojal policejní vyšetřování drogové mafie jako vstupenku do mnohem rozsáhlejšího příběhu o fungování amerického města. Sledujeme policisty i dealery, ale postupně také politiky, úředníky, odboráře, učitele, novináře a děti vyrůstající na ulici. Každá další řada přitom odhaluje jinou část systému a ukazuje, že jednotlivé problémy nejsou izolované, ale propojené sítí institucí, zájmů a lidí, kteří se v ní snaží nějak přežít. Výsledkem není procedurál v klasickém smyslu, nýbrž mimořádně rozsáhlá kriminální freska, která si z policejního thrilleru bere napětí a z novinářské reportáže zájem o konkrétní prostředí, ale vypráví v měřítku románu. Není náhoda, že právě The Wire byl v hlasování NYT jedním z titulů, které se opakovaly napříč velmi rozdílnými osobními výběry televizních tvůrců.
Seriál nemá potřebu rozdělovat Baltimore na hrdiny a padouchy ani předstírat, že jeden geniální detektiv dokáže napravit systém, který je od základů namířený proti jednotlivcům. Policista může být stejně uvězněný ve vlastní instituci jako dealer na rohu ulice, učitel ve škole nebo novinář v redakci, a každý z nich zároveň přispívá k fungování mechanismu, který ho omezuje. James Poniewozik právě tuto schopnost seriálu ocenil už dříve, když The Wire označil za dílo, u něhož budoucí diváci jen těžko poberou, že během svého vysílání bojovalo s nízkou sledovaností. Jeho pověst totiž rostla až postupně – s DVD, streamováním a generacemi diváků, které si mohly všech pět řad pustit najednou a objevit, jak přesně Simonův svět funguje jako jeden dýchající organismus. Šanci máte díky HBO Max také vy.
„To je skvělý název pro seriál,“ rozplýval se Bryan Cranston v rozhovoru s editorem NYT Jeremym Egnerem, kterého se u příležitosti tohoto hlasování zúčastnili také showrunner Perníkového táty Vince Gilligan a představitel Guse Giancarlo Esposito. Na mysli měl pochopitelně originální název Breaking Bad, který symbolizuje proces, během něhož člověk sejde na scestí. To se ostatně Gilliganovi zamlouvalo jako vypravěčský nástroj a koresponduje to s tvrzením Waltera Whitea – slušného učitele chemie umírajícího na rakovinu, jenž se v krajní životní situaci stává výrobcem metamfetaminu –, že chemie je studiem změny. Z nenápadného středoškolského učitele v senzačním Cranstonově podání se před očima diváků postupně rodí muž posedlý kontrolou, penězi a především vlastním egem. Cranston navíc vzpomínal, že chtěl Waltera už od začátku vizuálně udělat co nejméně výrazného. Jeho „impotentní knír“ měl indikovat, že jde o člověka neschopného učinit rozhodnutí. O to silnější pak bylo sledovat, jak se z této nevýraznosti stává jedna z nejdominantnějších osobností moderní televizní historie.
Gilligan přitom v rozhovoru přiznal, že by Breaking Bad možná vůbec nevznikl bez dřívějších seriálů jako Rodina Sopránů (ta se začala vysílat už v roce 1999) a Policejní odznak. Právě ony podle něj pomohly etablovat představu antihrdiny, kterou pak mohl dovést ještě dál. S odstupem ovšem Gilligan nad étosem antihrdinů vyslovil i jistou skepsi: dnes by je raději vnímal jako „varovné příběhy“ než jako vzory, k nimž má divák vzhlížet. A právě tady Perníkový táta stále funguje pozoruhodně dobře: diváky nepřitahuje proto, že by Walter White byl člověkem, jakým bychom se chtěli stát, ale protože Gilligan vzal jeho původní charakter a postupně ho rozvinul do úplného důsledku. Cranston v rozhovoru připomněl, že lidé se k Walterovi vztahovali i proto, že si dokázali představit, že by se za určitých okolností mohli změnit také – z potřeby, strachu nebo touhy ještě před koncem života něco dokázat.
Esposito pak upozornil na další pozoruhodnou vlastnost seriálu: Breaking Bad si i po letech stále získává nové publikum a diváci se k němu opakovaně vracejí napříč kontinenty. Právě jeho mimořádně pečlivě vystavěná proměna, v níž se každé rozhodnutí stává zárodkem dalšího, ještě horšího kroku, z něj udělala seriál, jehož napětí je z vypravěčského hlediska ukázkově konstruktivní. „Je to Vince a jeho neschopnost připustit, aby ‚dost dobré‘ bylo dost dobré. Prostě to nedokáže. Perníkový táta a Volejte Saulovi jsou těžké seriály na natáčení. Nejsou snadné, protože nároky si žádají výbornou úroveň. A nejtěžší seriály na natáčení bývají nejčastěji ty nejlepší.“ Souhlasíte s tímto verdiktem?
Celý seznam se stovkou vybraných titulů si můžete prohlédnout v tomto online PDF souboru. Chybí vám v TOP 10, popřípadě v kompletní stovce, nějaký osobní favorit? Podívejte se také na žebříček nejlepších seriálů podle databáze Kinoboxu.
Zdroj: The New York Times