96 hodin vyděsilo některé americké rodiče natolik, že rušili dětem výlety. Neeson jim musel vysvětlovat realitu

96 hodin, FOTO: Twentieth Century-Fox Productions / distr. FTV Prima 96 hodin, FOTO: Twentieth Century-Fox Productions / distr. FTV Prima 96 hodin, FOTO: Twentieth Century-Fox Productions / distr. FTV Prima 96 hodin, FOTO: Twentieth Century-Fox Productions / distr. FTV Prima 96 hodin, FOTO: Twentieth Century-Fox Productions / distr. FTV Prima 96 hodin, FOTO: Twentieth Century-Fox Productions / distr. FTV Prima 96 hodin, FOTO: Twentieth Century-Fox Productions / distr. FTV Prima 96 hodin, FOTO: Twentieth Century-Fox Productions / distr. FTV Prima 96 hodin, FOTO: Twentieth Century-Fox Productions / distr. FTV Prima 96 hodin, FOTO: Twentieth Century-Fox Productions / distr. FTV Prima
V akčním thrilleru 96 hodin z roku 2008 tvůrci do hlavní role původně počítali s Jeffem Bridgesem. Když z projektu odstoupil, nabídku přijal Liam Neeson s přesvědčením, že snímek zamíří rovnou do videopůjčoven. Místo toho z něj role vysloužilého agenta udělala novou akční hvězdu a přinesla mu sérii dalších podobných rolí. Záchrana dcery v pařížském podsvětí
Bývalý agent Bryan Mills v podání Liama Neesona žije v Kalifornii a snaží se udržet kontakt se svou sedmnáctiletou dcerou Kim. Ta získá jeho svolení k cestě do Paříže, ale hned po příjezdu se spolu s kamarádkou stane obětí albánského gangu obchodníků s lidmi. Únosci dívky odvlečou přímo během telefonátu s otcem. Bryan okamžitě vyráží do Evropy s jediným cílem, kterým je likvidace pachatelů a záchrana dcery před prodejem na černém trhu. Má na to přesně vymezený čas.
Představitel Bryana
od filmu zpočátku neočekával žádný komerční úspěch a účast potvrdil především proto, aby mohl strávit čtyři měsíce v Paříži. Lákala ho také příležitost projít tvrdým fyzickým tréninkem. Jeff Bridges, který z role vysloužilého agenta odstoupil před ním, po zhlédnutí filmu uznal, že Neeson byl pro postavu mnohem lepší volbou. Liam Neeson Podvodník zneužil scénář pro vlastní obohacení
Po komerčním úspěchu snímku se na příběhu pokusil přiživit samozvaný expert na boj proti terorismu William G. Hillar. Na veřejnosti začal tvrdit, že autoři scénáře vycházeli ze skutečného únosu jeho rodiny a vydával se za člena Zelených baretů ve výslužbě.
Případ skončil u soudu v Marylandu, který muže za podvody potrestal jednadvaceti měsíci vězení s podmíněným odkladem na tři roky. Současně mu nařídil zaplatit pokutu přes sto sedmdesát tisíc dolarů a odpracovat pět set hodin prospěšných prací na hřbitově pro veterány.
Trénink vedl voják ze speciálních jednotek
Pro uvěřitelné ztvárnění bývalého agenta podstoupil Liam Neeson přípravu pod vedením Micka Goulda, bývalého člena britských speciálních jednotek SAS. Naučil se od něj zacházet se zbraněmi a osvojil si bojový styl Nagasu-Do, který v sobě spojuje prvky juda, aikida a jiu jitsu. Herec tak většinu kaskadérských kousků a bojových scén zvládl předvést sám. Během cesty za záchranou dcery jeho postava usmrtí třicet pět lidí.
Při závěrečném souboji na lodi Bryan čelí padouchovi s typickým zakřiveným nožem. Jde o filipínskou zbraň zvanou karambit, jejíž očko pro prst na rukojeti znemožňuje snadné odzbrojení protivníka. Samotná bojová scéna v bytě vznikala s minimálním počtem střihů, aby choreografie působila co nejvíce syrově a vyhnula se typické filmové uhlazenosti. Režisér Pierre Morel chtěl na plátně ukázat drsnou realitu kontaktního boje.
Mapa ve filmu zobrazovala neexistující stát
Na samém začátku pátrání drží Bryan v ruce mapu Evropy, která obsahuje očividnou historickou chybu. Uprostřed kontinentu je na ní stále vyobrazeno Československo, přestože natáčení probíhalo patnáct let po jeho rozdělení.
Tvůrci si realitu upravili také u skoku hlavního hrdiny z pařížského mostu Pont des Arts, který zeje prázdnotou, i když na něm ve skutečnosti panuje silný provoz a lidé se zde po nocích scházejí. Atmosféru se filmaři snažili vylepšit v ulici s prostitutkami, kde celou scénu polili vodou, aby se povrch leskl a působil temněji.
Čtyřiadvacetiletou herečku učili běhat jako dítě
Představitelce Kim bylo v době natáčení už čtyřiadvacet let, a proto si najala světoznámého trenéra Alberta Salazara, aby ji naučil běhat jako mladou dívku. Podle scénáře její hrdinku navíc dělilo celých deset let od popové hvězdy Sheerah, kterou si zahrála zpěvačka Holly Valance. Ve skutečnosti však obě herečky dělil věkový rozdíl pouhých čtyř měsíců. Jméno Sheerah nevybrali tvůrci náhodně, protože v hebrejštině jde o běžné slovo označující zpěv.
Američtí rodiče po premiéře rušili dětem výlety
Zobrazení obchodníků s lidmi vyvolalo po uvedení do kin paniku u mnoha amerických diváků. Několik rodičů osobně děkovalo Liamu Neesonovi za varování a sdělilo mu, že už nikdy nedovolí svým dětem odcestovat do Francie. Herec jim musel vysvětlovat, že snímek situaci zveličuje a měli by potomky v cestování spíše podporovat, o což se později snažila i albánská vláda oficiálním pozváním Neesona k návštěvě země.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).