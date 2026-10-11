Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Obyvatelé tří obcí na Bruntálsku větrníky nechtějí. Jak dopadla referenda v kraji?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Obyvatelé pěti obcí v Moravkoslezském kraji kromě komunálních voleb hlasovali také v místních referendech. Občané čtyř obcí na Bruntálsku odmítli stavbu větrníků a fotovoltaických elektráren. V Litultovicích potom voliči vyjádřili nesouhlas s rozšířením těžby v kamenolomu v místní části Luhy.
Obyvatelé tří obcí na Bruntálsku větrníky nechtějí. Jak dopadla referenda v kraji?

Obyvatelé tří obcí na Bruntálsku větrníky nechtějí. Jak dopadla referenda v kraji?

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.10.2026 13:51

Reklama
Další články z Ostravská Drbna
Noční požár maringotky na Frýdecko-Místecku zranil dva lidi. Příčinu zjišťuje policie
Noční požár maringotky na Frýdecko-Místecku zranil dva lidi. Příčinu zjišťuje policie
Zázrak v Havířově i zadostiučínění ve Frýdku-Místku. Jak dopadly volby ve velkých městech?
Zázrak v Havířově i zadostiučínění ve Frýdku-Místku. Jak dopadly volby ve velkých městech?

Moravskoslezský kraj byl v posledních letech baštou hnutí ANO. Pravidelně tu získává velké procento hlasů v...

Kdo povede Ostravu? Ve štábu hnutí ANO se jednalo do noci
Kdo povede Ostravu? Ve štábu hnutí ANO se jednalo do noci

Náznaky prvních povolebních vyjednávání bylo možné vypozorovat už během volebního večera ve volebním štábu...

Doplatili jsme na vládní angažmá, říká ostravský lídr hnutí ANO Vereš
Doplatili jsme na vládní angažmá, říká ostravský lídr hnutí ANO Vereš

Po sečtení více než 94 procent okrsků je jasné, že komunální volby v Ostravě vyhrálo hnutí ANO se ziskem...

Baník jede z Prahy bez bodu. Bohemians stačil k vítězství jeden gól
Baník jede z Prahy bez bodu. Bohemians stačil k vítězství jeden gól

Fotbalisté Bohemians 1905 v 10. kole první ligy porazili Ostravu 1:0. Jedinou branku vstřelil v 26. minutě...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

Všechny články tohoto autora →
Ostravská Drbna
Další články z kategorie Ostrava
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOstrava
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.