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Nad multifunkční halou v Olomouci se stahují mračna. Spíš to nedopadne, říká ANO

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Nad projektem multifunkční haly v Olomouci developera Richarda Morávka, který nedávno zemřel, se stahují mračna. Výsledky voleb naznačily, že nové zastupitelstvo hale zelenou pravděpodobně nedá.
Nad multifunkční halou v Olomouci se stahují mračna. Spíš to nedopadne, říká ANO

Nad multifunkční halou v Olomouci se stahují mračna. Spíš to nedopadne, říká ANO

Zdroj: REDSTONE
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 17:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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