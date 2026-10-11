Nad multifunkční halou v Olomouci se stahují mračna. Spíš to nedopadne, říká ANO

Pochyby o pokračování projektu multifunkční haly v Olomouci přiznala současná primátorka Olomouce Miroslava Ferancová z ANO, které vyhrálo komunální volby a chce obhájit své pozice na radnici.
"To je otázka pro Sibylu, ale vzhledem k tomu, že hlavní iniciátor pan Morávek už mezi námi není a zatím nevíme, jak dopadne vyjádření Evropské komise k této stavbě, tak si myslím, že to spíš nedopadne," řekla dnes Ferancová v živém vysílání České televize.
Lídr STAN, které v Olomouci skončilo na druhém místě, Marek Zelenka má podobný názor. "Já si myslím, že ve stávajícím nastavení tohoto projektu, jak byl prezentován, je to mrtvý projekt," řekl.
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Třetí v Olomouci skončilo v komunálních volbách hnutí Pro Olomouc, které zapojení města do stavby multifunkční haly dlouhodobě odmítá. Proti je například i hnutí spOLečně, které olomouckou radnici doposud spoluovládalo.
S nabídkou haly pro sport a kulturu pro 7,5 tisíce diváků nedaleko obchodní galerie Šantovka přišla investiční skupina REDSTONE podnikatele Richarda Morávka již v roce 2020. Stavba je podmíněna veřejnou podporou, která je 51 milionů korun ročně v poměru 35 milionů od města Olomouc a 16 milionů od Olomouckého kraje po dobu 30 let. Příspěvek by se zvyšoval o inflaci.
Olomoucké zastupitelstvo projekt letos na jaře poslalo Evropská komise k takzvané notifikaci. "Schválení ze strany kraje i města vnímáme jako důležitý signál, že Olomouc má zájem o moderní infrastrukturu, která odpovídá potřebám současného regionu. Projekt multifunkční haly není jen o sportu, jde o komplexní prostor pro kulturu, společenské akce i setkávání lidí, který v Olomouci dlouhodobě chybí," komentoval to zakladatel skupiny REDSTONE Richard Morávek.
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Morávek však v polovině letošních prázdnin utrpěl zranění hlavy na dovolené ve španělské Marbelle, podstoupil operaci a další léčba a rekonvalescence probíhala ve Fakultní nemocnici Olomouc. V noci v polovině září však srdce hanáckého vizionáře a patriota dotlouklo.
Kromě multifunkční haly stál Morávek za celou řadou projektů nejen v Olomouci. Mezi nejvýraznější patří Galerie Šantovka, bytový projekt Šantovka Living nebo kancelářský objekt Envelopa Office Center. V přípravě byly rozšíření nákupní galerie Šantovka District nebo Šantovka Tower.
Skupina REDSTONE po smrti svého zakladatele a spolumajitele ubezpečila, že dál standardně funguje. "Chceme ujistit naše investory, obchodní partnery a klienty, že skupina REDSTONE pokračuje ve své činnosti standardním způsobem. Její fungování je zajištěno zkušeným managementem a nastavenými řídicími procesy," sdělila skupina.